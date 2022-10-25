Bạch Lộc đọ sắc với 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư, netizen phản ứng: 'Nhìn sơ qua cũng biết người thắng cuộc'

Mới đây Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư đã có màn đọ sắc với nhau khiến netizen cực kỳ phấn khích.

Mới đây, blogger xứ Trung lan truyền loạt ảnh “selfie” của 2 mỹ nhân tài sắc Bạch Lộc - Triệu Lộ Tư và bắt đầu bình chọn xem nhan sắc của ai nhỉnh hơn với cùng một kiểu chụp ảnh.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể trong loạt ảnh được lan truyền, Bạch Lộc gây chú ý với ngũ quan hài hòa, đôi mắt long lanh to tròn. Mỹ nhân họ Bạch khiến netizen cảm thấy ấn tượng với nhan sắc gần như hoàn hảo của mình khi mọi tỷ lệ trên gương mặt đều nằm ở mức xinh đẹp với nhau.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng gây chú ý với kiểu tóc uốn xoăn được tạo kiểu 2 bên. Đây được xem là bí quyết giúp “tình mới” Trương Lăng Hách “hack” tuổi rõ rệt, trông không khác gì thiếu nữ 18 tuổi.

Nhan sắc của 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh: Internet

Bên cạnh Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng nhận “cơn mưa” lời khen vì nhan sắc chuẩn thanh thuần. Mỹ nhân họ Triệu từ xưa tới nay vốn nổi tiếng bởi nước da trắng sáng. Theo truyền thông xứ Trung, thời đi học, Triệu Lộ Tư từng gây sốt với loạt ảnh chụp bằng camera thường khoe làn da trắng hồng không tì vết.

Chủ đề so sánh nhan sắc qua ảnh tự sướng của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của công chúng. Theo đó, một số khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư nhỉnh hơn Bạch Lộc trong chủ đề này bởi nhiều yếu tố như kích thước gương mặt, nụ cười,.....Tuy nhiên, thì một số bộ phận netizen lại cho rằng việc so sánh nhan sắc của cả 2 là chuyện rất khó khăn, bởi cả 2 đều có những vẻ đẹp của riêng mình. Vì vậy tự mỗi người đường nhiên cũng sẽ có cho mình một đáp án riêng biệt không ai giống ai nên hay cứ tận hưởng vẻ đẹp của 2 mỹ nhân này đi nào.

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách Netizen có thể yên tâm khi những mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch khi giải nghệ sẽ có dàn sao mới thay thế đầy tài năng lẫn xinh đẹp xuất sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-loc-do-sac-voi-my-nhan-xuyen-khong-trieu-lo-tu-netizen-phan-ung-nhin-so-qua-cung-biet-nguoi-thang-cuoc-517686.html