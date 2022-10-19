Dương Dương sắp sửa kết hợp với đại mỹ nhân này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nên lo lắng từ đây

Sao quốc tế 19/10/2022 16:46

Được biết Cúc Tịnh Y chính là mỹ nhân tiếp theo có cơ hội hợp tác với nam thần Dương Dương trong dự án phim ảnh mới.

Luôn được xem là một trong những mỹ nam sở hữu gương mặt điển trai nhất nhì Cbiz, thế nên không quá khó hiểu khi xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của Dương Dương luôn gắn liền với những sao nữ nổi tiếng xinh đẹp tại Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lộ Tư

Dương Dương sắp sửa kết hợp với đại mỹ nhân này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nên lo lắng từ đây - Ảnh 1
Dương Dương - Ảnh: Internet 

Mới đây, trong bài đăng của một nam blogger nổi tiếng cho biết sắp tới Cúc Tịnh Y sẽ là mỹ nhân tiếp theo có cơ hội hợp tác chung với anh chàng. Thông tin này ngay lập tực nhận về nhiều sự chú ý từ phía netizen và đa phần mọi người đều ngóng chờ màn kết hợp giữa cả 2. 

Dương Dương sắp sửa kết hợp với đại mỹ nhân này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nên lo lắng từ đây - Ảnh 2
Dương Dương và Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet 

 

Tuy nhiên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn bởi cặp đôi vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận về màn hợp tác này. Dẫu vậy, điều này cũng không thể làm giảm sự phấn khích của cư dân mạng xứ Trung, một số bộ phận netizen còn đã bắt đầu điểm ra một vài sự khó khăn dành cho ''mỹ nhân 4000 năm'' nếu hợp tác chung với Dương Dương. 

Dương Dương sắp sửa kết hợp với đại mỹ nhân này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nên lo lắng từ đây - Ảnh 3
Dương Dương sắp sửa kết hợp với đại mỹ nhân này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nên lo lắng từ đây - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba là 2 mỹ nhân có sự kết hợp thành công với mỹ nam họ Dương - Ảnh: Internet 

Cụ thể thử thách lớn nhất dành cho Cúc Tịnh y đó chính là liệu cô có vượt qua nổi cái bóng của dàn tình cũ Dương Dương, đặc biệt là Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể khi hợp tác với 2 mỹ nhân này, kết quả thu về cho nam diễn viên là rất ổn khi đại đa số người xem đều dành tặng những lời khen không ngớt. 

Chưa bàn về vấn đề kết hợp hãy nói sơ qua một về nhan sắc, rõ ràng Cúc Tịnh Y không tỏ ra thua kém 2 người tình trên màn ảnh trước đây của Dương Dương, thậm chí dân tình còn cho rằng nếu kết hợp với Dương Dương rất có thể cả 2 sẽ tạo nên cơn sốt về visual trên màn ảnh Cbiz. 

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Mới đây dân mạng xứ Trung không khỏi phần phấn khích khi thấy Địch Lệ Nhiệt Ba mặc đồ đôi với Dương Dương.

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Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Cúc Tịnh Y Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ sao Châu Á

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