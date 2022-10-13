Địch Lệ Nhiệt Ba liếp tiếp bị fan hối thúc lấy chồng,netizen lập tức réo tên Dương Dương: 'Lẹ nào anh ơi'

Sao quốc tế 13/10/2022 12:01

Dù cho thần tượng của mình vẫn đang là nữ thần tại Cbiz nhưng fan của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn lo sợ cô nàng bị ế chồng.

Trong những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ luôn là cái tên được nhiều người nhớ đến nhiều nhất không phải chỉ vì sở hũu lưu lượng đỉnh cao nằm trong top những nữ diễn viên tại Cbiz mà còn là vẻ đẹp đến mê ly của cô nàng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, vẻ đẹp của Nhiệt Ba xứng đáng đứng vào hàng ngũ những ngôi sao nữ đẹp nhất trong làng giải trí.  

Địch Lệ Nhiệt Ba liếp tiếp bị fan hối thúc lấy chồng,netizen lập tức réo tên Dương Dương: 'Lẹ nào anh ơi' - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet 

Hiện tại dù đã bước sang độ tuổi 30 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn không hề đi xuống một tí nào, tuy nhiên điều khiến fan của cô nàng lo sợ lại chính là vấn đề tình cảm. Cụ thể, fan cho rằng lẽ ra ở độ tuổi này mỹ nhân tân cương nên có có một gia đình hoặc chí ít là một người bạn trai bên cạnh nhưng tới thời điểm hiện tại Nhiệt Ba lại hoàn toàn độc thân và không hề có ý định kết hôn. 

Địch Lệ Nhiệt Ba từng kha khá lần dính tin đồn hẹn hò cùng đồng nghiệp nam. Từng có thời điểm, dân tình ầm ầm với nhau rằng ngôi sao 9x đang hẹn hò với "tra nam" Hoàng Cảnh Du. 

Địch Lệ Nhiệt Ba liếp tiếp bị fan hối thúc lấy chồng,netizen lập tức réo tên Dương Dương: 'Lẹ nào anh ơi' - Ảnh 2
Dân tình nhiệt liệt ủng hộ Dương Dương và Địch Ba đến với nhau - Ảnh: Internet 

Thậm chí, trong một lần phỏng vấn khi chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng, netizen đã soi ra được người mà Ba Béo nói đến không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.  Gần đây nhất, lại xuất hiện tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đang yêu nhau. Khác với lần trước, lần này cư dân mạng đều rất nhiệt tình ủng hộ, đẩy thuyền cật lực, chỉ mong sớm ngày hai người công khai hẹn hò. Một số bộ phận netizen còn tích cực thúc đẩy anh chàng nhanh chóng rước nàng về dinh để họ không phải lo lắng vì chuyện ế chồng của mỹ nhân họ Địch. 

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