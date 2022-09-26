Top 3 nữ thần của làng giải trí Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát tranh nhau vị trí số 1 vô cùng kịch tính

Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Triệu Lệ Dĩnh,... là những đại mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Cbiz hiện nay.

Mới đây, netizen đã bình chọn ra 3 đại nữ thần của làng giải trí Hoa Ngữ thời điểm hiện nay. Tuy nhiên việc Cbiz hiện nay có rất nhiều ngôi sao nữ nổi tiếng và có sự nghiệp thành công, vì thế cho nên bảng danh sách sau đây đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ. Cổ Lực Na Trát Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet Vốn được xếp vào hàng ngũ những mỹ nhân đẹp nhất nhì của showbiz xứ Trung, thế nên dù đã chạm ngưỡng 30 tuổi, Cổ Lực Na Trát vẫn khiến nhiều người không thể rời mắt bởi sắc vóc của mình. Thậm chí, đối với những ai chưa gặp cô nàng lần nào cũng sẽ không thể đoán ra tuổi thật của nữ diễn viên bởi vẻ đẹp của cô vẫn như gái còn đôi mươi.

Nhan sắc trẻ trung của người đẹp họ Cổ - Ảnh: Internet Nữ minh tinh có thể cân được nhiều phong cách khác nhau, từ sang chảnh quyến rũ tới lạnh lùng bí ẩn. Thậm chí cô nàng còn được đặt biệt danh là "sát thủ hợp ảnh" bởi bất cứ ai cũng có thể bị "dìm hàng" khi chung khung hình với nữ diễn viên này. Dương Mịch Dương Mịch - Ảnh: Internet Mỗi khi nhắc đến Dương Mịch, hẳn ai nấy đều phải xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm của nàng tiểu hoa đán nổi tiếng. Sở hữu sự nghiệp thành công rực rỡ nên không quá khó hiểu khi cô được ưu ái xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng danh sách này.

Dương Mịch vẫn xinh đẹp tuyệt trần dù đã bước qua tuổi đầu 3 - Ảnh: Internet Với những đường nét cuốn hút trên khuôn mặt cùng thân hình quyến rũ, người đẹp họ Dương dễ dàng cân mọi bức ảnh, thậm chí là chưa qua chỉnh sửa. Điều này đã phần nào chứng minh được lý do vì sao Dương Mịch luôn giữ vị thế cao về nhan sắc trong giới Cbiz sau bao năm qua. Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba có sự pha trộn giữa nét Á - Âu, đặc trưng của những cô gái thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ của vùng Tân Cương. Cô nàng luôn khiến dân mạng "phát cuồng" vì quá đáng yêu và xinh đẹp mỗi lần xuất hiện. Dẫu cho chưa có được sự nghiệp thành công ấn tượng nhưng nhan sắc của Địch Ba vẫn luôn là điều khiến netizen phải trầm trồ mỗi lần cô xuất hiện. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz - Ảnh: Internet Bên cạnh gương "vàng", hút ống kính, thân hình cân đối, thanh mảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng giúp cô luôn tỏa sáng trong mọi sự kiện, "cân" mọi phong cách, thể loại thời trang. Điều này được khẳng định rõ ràng khi cô nàng lọt vào top 5 nữ nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất 2022 do tạp chí The Nubia Magazine công bố thời gian qua.

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