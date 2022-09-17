Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực?

Sao quốc tế 17/09/2022 17:02

So với thời đóng Ngự Giao Ký cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn xuất của Nhậm Gia Luân trong bộ phim mới chiếu Thỉnh Quân đang nhận được nhiều lời khen không ngớt từ người hâm mộ.

Sau khi đánh úp fan, công bố lịch chiếu sát giờ lên sóng, Thỉnh Quân đang là tựa phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dù mới chỉ phát sóng một vài tập đầu tiên nhưng Nhậm Gia Luân đã là cái tên gây chú ý. 

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực? - Ảnh 1
Thỉnh Quân đang là bộ phim được nhiều fan chú ý ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Cụ thể netizen đưa nhiều ý kiến cho rằng đài từ của Nhậm Gia Luân vẫn chưa hoàn hảo như mong đợi, trong khi Thỉnh Quân là một dự án phim cấp S. Thậm chí có khán giả bày tỏ khá khó chịu khi nghe giọng thật của nam chính Lục Viêm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều mọt phim dành lời khen cho sự tiến bộ rõ rệt của nam diễn viên 8x. Có người cho rằng đài từ của Nhậm Gia Luân đã có nhiều thay đổi tích cực so với thời đóng Cẩm Y Chi Hạ hay Ngự Giao Ký. Nổi trội nhất là khả năng diễn đã có phần bớt đơ và không tự nhiên hơn trước. 

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực? - Ảnh 2
Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó ở những tập đầu, không ít khán giả cảm thấy chemistry giữa nam nữ chính Nhậm Gia Luân và Lý Thấm chưa tới. Thậm chí một vài người còn cho rằng anh chàng và người đẹp họ Lý trông không giống một cặp chính trong phim một chút nào. 

Dù vậy, Thỉnh Quân mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên, nhiều tình tiết quan trọng trong phim vẫn chưa được hé mở. Sẽ thật không công bằng nếu chê diễn xuất của Nhậm Gia Luân cũng như chemistry của cặp đôi khi chưa xem hết diễn biến toàn bộ phim. Nhìn thoáng hơn, Nhậm Gia Luân đá chéo sân sang đóng khi chưa được đào tạo bàn bản nên gặp thiếu sót cũng là điều dễ hiểu. Trong suốt quá trình tham gia đóng phim, anh chàng luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để trau dồi thêm kỹ năng.

Với đề tài độc đáo, mới lạ kết hợp giữa huyền huyễn và dân quốc, Thỉnh Quân đang là bộ phim có sức hút lớn so với các tác phẩm chiếu cùng thời điểm. Hy vọng ở những tập tiếp theo, nhịp phim cũng như diễn xuất của dàn diễn viên sẽ giúp Thỉnh Quân đạt nhiều thành tích ấn tượng hơn. 

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