Cùng ăn diện cầm cúp Kim Ưng nhưng 2 sao nữ này lại mang số phận trái ngược hoàn toàn, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai

Sao quốc tế 21/07/2022 21:14

Cùng giành giải thưởng Kim Ưng vậy nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên bị mỉa mai, còn Triệu Lệ Dĩnh lại nhận về hàng loạt tràng pháo tay khen ngợi từ netizen.

Lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 31 đã rục rịch mở đề cử, chuẩn bị tìm ra những cái tên xứng đáng cho các danh hiệu năm nay.

Mới đây, những hình ảnh vô cùng xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ ảnh tuyên truyền cho giải Kim Ưng 2022 đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng.

Xuất hiện trong bộ váy trắng đơn giản lại vô cùng tinh tế, ''nữ hoàng rating'' không khỏi khiến cho cho khán giả tăng thêm phần phấn khích, ở tuổi đầu 3 nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn sở hữu nhan sắc làm cho vạn người mê. 

Cùng ăn diện cầm cúp Kim Ưng nhưng 2 sao nữ này lại mang số phận trái ngược hoàn toàn, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Dẫu vậy ngay dưới bài viết truyền truyền được đăng tải, nhiều cư dân mạng bất ngờ so sánh dáng cầm cúp của Triệu Lệ Dĩnh với Địch Lệ Nhiệt Ba. Mọi người đều cho rằng, nữ chính Hạnh Phúc Đến Vạn Gia rõ ràng nhỉnh hơn hẳn so với người đàn em. 

Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bất ngờ khi nhận được 2 chiếc cúp Kim Ưng cùng danh hiệu Nữ Thần Kim Ưng danh giá nhờ vai nữ chính trong bộ phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp.

Tuy nhiên, đến tận giây phút nhận giải, nàng mỹ nhân Tân Cương vẫn bị khán giả chê trách rất nhiều vì cho rằng cô không xứng với giải thưởng. Mãi cho đến tận thời điểm hiện tại, drama bỏ tiền mua giải vẫn luôn được réo lên hàng năm dành cho Nhiệt Ba mỗi khi giải Kim Ưng đến gần. 

Với Triệu Lệ Dĩnh, cô cũng từng được nhận giải Kim Ưng với vai diễn Hoa Thiên Cốt đình đám một thời. Nhờ tài năng và độ phủ sóng của mình, nàng tiểu hoa là người được cầm cúp chụp ảnh ở giải thưởng năm 2020.

Cùng ăn diện cầm cúp Kim Ưng nhưng 2 sao nữ này lại mang số phận trái ngược hoàn toàn, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đến năm nay, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục trở thành gương mặt đại diện, cầm trên tay chiếc cúp Kim Ưng để tuyên truyền cho giải thưởng danh giá. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với Địch Lệ Nhiệt Ba, cô rất nhận được rất nhiều lời khen ngợi xứng đáng của khán giả mỗi lần cầm chiếc cúp trên tay.

Khán giả rất mong chờ những bộ phim, những gương mặt diễn viên tài năng được xướng tên tại một trong những giải thưởng danh giá nhất điện ảnh Hoa ngữ.

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