Tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành đang làm cho người hâm mộ Cbiz một phen bấn loạn vì xinh đẹp xuất sắc.

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những gương mặt tiểu hoa được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cũng chính vì vậy mà mọi hoạt động dù nhỏ hay lớn của ''nữ hoàng rating'' cũng nhận về sự chú ý đặc biệt từ phía khán giả. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chụp lại tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành. Xuất hiện với y phục tối giản và không có gì cầu kỳ nhưng nhan sắc của cô nàng mới chính là điểm nhấn thu hút người xem.

Triệu Lệ Dĩnh tại hậu trường Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet Tạo hình này thậm chí còn được khán giả nhận định là tạo hình đẹp nhất từng được tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh trong phim. Cả về thần thái lẫn ngoại hình đều rất xuất sắc, một số bộ phận netizen còn cho rằng nữ diễn viên như thể là ''thần tiên giáng thế'' vậy. Trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay còn được biết đến là Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian.

Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây. Tạo hình mới nhất của Lệ Dĩnh không khỏi khiến người xem bấn loạn vì quá xinh đẹp - Ảnh: Internet Một số bình luận của khán giả về tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành: - Tạo hình xinh quá, Triệu Lệ Dĩnh hợp với mấy màu sắc tươi mới dịu dàng như thế này nên nhan sắc sang dã man. - Triệu Lệ Dĩnh phim này tạo hình có vẻ sang trọng, khác hẳn khí chất của mấy cô tiểu lưu lượng bây giờ luôn. Hiện dự án Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

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