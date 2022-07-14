Hạnh Phúc Đến Vạn Gia: Diễn xuất cực ngầu trong phim,Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi tới tấp vì điều này

Những thông tin xoay quanh Hà Hạnh Phúc và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia luôn là đề tài được nhiều người quan tâm nhất tại Cbiz.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang là một trong những bộ phim gây bão trong những ngày vừa qua tại khu vực phim ảnh Châu Á. Với sự góp mặt của một trong những ngôi sao đình đám tại Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh trong vai chính - Hà Hạnh Phúc, dự án đã nhanh chóng thu về những thành tích nổi bật đáng kể như số lượng người coi cao chót vót hay lượt phản hồi ở mức ổn đến tốt. Triệu Lệ Dĩnh và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang có cho mình những thành công nhất định - Ảnh: Internet Trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) được gả đến Vạn Gia trang. Địa phương này vẫn giữ hủ tục náo hôn từ trăm năm qua, đến nay chưa từng thay đổi. Tuy nhiên, kẻ xấu đã lợi dụng chuyện này để giở trò đồi bại. Nạn nhân bị quấy rối chính là Hà Hạnh Vận - em gái của cô dâu.

Em gái Hà Hạnh Phúc bị hãm hại - Ảnh: Internet Chứng kiến em gái bị dở trò, với tư cách là người chị, Hà Hạnh Phúc đã thẳng tay trừng trị kẻ hãm hại người thân mình mặc cho hắn ta có là con trai của Bí thư Vạn. Điều này đã khiến cho nhà chồng của cô tỏ ra vô cùng bất bình nên đã bắt Hạnh Phúc xin lỗi con trai bí thư Vạn. Họ cho rằng náo hôn là hủ tục của địa phương nhưng cô lại ra tay đánh người. Hà Hạnh Phúc không chấp nhận lý do này. Cô quyết tâm tìm cách lấy lại công bằng cho Hà Hạnh Vận. Vì thế, phía người chồng từng có ý định ly hôn với cô.

Hà Hạnh Phúc bảo vệ em gái - Ảnh: Internet Trước sự kiên trì và cứng đầu của Hạnh Phúc, cuối cùng bí thư Vạn cũng phải xuống nước. Vì vậy, ông đã ra văn bản thay đổi phong tục quê hương và xóa bỏ hủ tục náo hôn. Tập phim đã gây ấn tượng cực mạnh đến những ai theo dõi khi khắc họa thành công một nhân vật nhỏ bé nhưng lại sở hữu tâm hồn sắt đá và kiên cường bảo về lý lẽ của mình trước những điều mà cô cho rằng là sai trái. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã nhận được cơn mưa lời khen từ netizne khi có màn thể hiện tương đối xuất sắc. Thậm chí, nếu cứ tiếp tục làm được như trên dự án này hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai tới đây.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh bị kẻ xấu hãm hại, suýt làm fan quay lưng với nữ diễn viên chỉ vì một số phát ngôn này Thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị kẻ xấu hãm hại đang là chủ đề được rất nhiều người hâm một Trung Quốc quan tâm ở thời điểm hiện tại.

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