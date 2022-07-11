Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây

Rộ tin fan Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại xảy ra tranh cãi gay gắt chỉ vì 1 chi tiết không đáng có.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đang thu về nhiều phản hồi tốt. Một số vai diễn trong bộ phim cũng thường xuyên được nhắc tới.

Tuy nhiên, việc tác phẩm xuất hiện nhân vật mang tên Đại Huân đã gây ra không ít rắc rối. Sự trùng tên ngẫu nhiên cũng tạo nên tranh cãi không đáng có.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Ngụy Đại Huân từng vướng tin đồn tình cảm với Dương Mịch. Vì thế, fans của nữ diễn viên cho rằng, phim của Triệu Lệ Dĩnh cố tình mỉa mai người đẹp họ Dương.

Điều này vô tình khiến fan đôi bên tỏ ra không hài lòng về nhau và xảy ra một số xích mích gây căng thẳng trong thời gian vừa qua. Dẫu cho trước đó bà Triệu Đông Linh cũng từng đăng bài xin lỗi và cho biết sự việc chỉ là vô tình nhưng điều này vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Fan hâm mộ của cả 2 đang đấu đá lẫn nhau - Ảnh: Internet

Một số fan hâm mộ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và cả Dương Mịch đều không thực sự liên quan đến câu chuyện trên và việc 2 bên fan đấu đá lẫn nhau là chuyện hết sức vô nghĩa và một số người cho rằng, lý do này chỉ là cái cớ để người hâm mộ xảy ra xung đột.

Nhưng việc khẩu chiến có thể khiến người trong cuộc cảm thấy khó xử. Do đó, khán giả cho rằng người hâm mộ nên dừng lại để không làm ảnh hưởng đến hai nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-ham-mo-cua-trieu-le-dinh-va-duong-mich-dai-chien-tat-ca-chi-vi-mot-tinh-tiet-khong-dang-co-nhu-nay-day-482356.html