Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây

Sao quốc tế 11/07/2022 17:35

Rộ tin fan Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại xảy ra tranh cãi gay gắt chỉ vì 1 chi tiết không đáng có.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đang thu về nhiều phản hồi tốt. Một số vai diễn trong bộ phim cũng thường xuyên được nhắc tới.

Tuy nhiên, việc tác phẩm xuất hiện nhân vật mang tên Đại Huân đã gây ra không ít rắc rối. Sự trùng tên ngẫu nhiên cũng tạo nên tranh cãi không đáng có.

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Ngụy Đại Huân từng vướng tin đồn tình cảm với Dương Mịch. Vì thế, fans của nữ diễn viên cho rằng, phim của Triệu Lệ Dĩnh cố tình mỉa mai người đẹp họ Dương.

Điều này vô tình khiến fan đôi bên tỏ ra không hài lòng về nhau và xảy ra một số xích mích gây căng thẳng trong thời gian vừa qua.  Dẫu cho trước đó bà Triệu Đông Linh cũng từng đăng bài xin lỗi và cho biết sự việc chỉ là vô tình nhưng điều này vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. 

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây - Ảnh 2
Fan hâm mộ của cả 2 đang đấu đá lẫn nhau - Ảnh: Internet

Một số fan hâm mộ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và cả Dương Mịch đều không thực sự liên quan đến câu chuyện trên và việc 2 bên fan đấu đá lẫn nhau là chuyện hết sức vô nghĩa và một số người cho rằng, lý do này chỉ là cái cớ để người hâm mộ xảy ra xung đột.

Nhưng việc khẩu chiến có thể khiến người trong cuộc cảm thấy khó xử. Do đó, khán giả cho rằng người hâm mộ nên dừng lại để không làm ảnh hưởng đến hai nữ diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn

Để có được thành công như hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã phải trải qua không ít gian lao, trắc trở.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa'

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa'

Bất ngờ trước nhân cách con người thật của Triệu Lệ Dĩnh thông qua lời kể của biên kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Bất ngờ trước nhân cách con người thật của Triệu Lệ Dĩnh thông qua lời kể của biên kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Hạnh Phúc Đến Vạn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục dẫn đầu phim hot tháng 7 nhưng vẫn bị chê chưa đủ trình để thành phim bạo?

Hạnh Phúc Đến Vạn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục dẫn đầu phim hot tháng 7 nhưng vẫn bị chê chưa đủ trình để thành phim bạo?

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia xô đổ kỷ lục của Mộng Hoa Lục: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng điện ảnh' không phải để nói cho vui

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia xô đổ kỷ lục của Mộng Hoa Lục: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng điện ảnh' không phải để nói cho vui

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có được khởi đầu ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống hạng

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có được khởi đầu ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống hạng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI