Hạnh Phúc Đến Vạn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục dẫn đầu phim hot tháng 7 nhưng vẫn bị chê chưa đủ trình để thành phim bạo?

Sao quốc tế 08/07/2022 17:51

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đứng đầu trên BXH về những phim hay tháng 7.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang thực sự ghi dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ trong quãng thời gian gần đây khi liên tiếp gặt hái được những thành công vang dội. 

Phim kể về Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh), dù cho không phải người sinh ra đã có trong tay mọi thứ. Cô chỉ là cô gái nông thôn bình thường, trưởng thành sau nhiều biến cố. Bản thân cô sở hữu nghị lực to lớn, quyết tâm và muốn đóng góp công sức vào sự phát triển của quê hương. Vì vậy, nhân vật này có thể truyền cảm hứng cho phụ nữ của thời kỳ mới.

Hạnh Phúc Đến Vạn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục dẫn đầu phim hot tháng 7 nhưng vẫn bị chê chưa đủ trình để thành phim bạo? - Ảnh 1
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang trên đường thành phim đại bạo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bài viết cho rằng, tác phẩm đã phản ánh đúng hiện thực cuộc sống. Phim lấy đề tài phát triển xã hội, cũng nhấn mạnh việc xây dựng nông thôn văn minh, gắn kết.

Ngay từ khi phát sóng, phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về nội dung phim và luôn đạt số liệu ổn định. Tuy nhiên, bộ phim chưa được đánh giá là đại bạo (nổi tiếng toàn quốc).

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phát sóng trên hai Đài lớn là Đông Phương và Bắc Kinh. Mức rating trung bình dao động từ 0.4 - 0.5. 

Hiện, tỷ suất người xem trên Đài không phá 1.0, độ thảo luận không đông đảo. Nhiệt độ trên nền tảng Youku phá 10.000 nhưng lượt views không quá cao.

Hạnh Phúc Đến Vạn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục dẫn đầu phim hot tháng 7 nhưng vẫn bị chê chưa đủ trình để thành phim bạo? - Ảnh 2

Hạnh Phúc Đến Vạn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục dẫn đầu phim hot tháng 7 nhưng vẫn bị chê chưa đủ trình để thành phim bạo? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh vẫn cần phải chứng tỏ nhiều nếu như muốn giúp Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đạt được thành công - Ảnh: Internet

Trong khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chưa có độ thảo luận cao. Một số người nhận xét, nội dung phim bình bình và không có nhiều cao trào. Ngoài ra, phim chính kịch đề tài nông thôn cũng khá kén người xem. Vì vậy, rất khó để cho rằng phim của Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng là phim đại bạo. 

Tuy nhiên, tác phẩm mới đi được chặng đường đầu tiên. Vì vậy, bộ phim vẫn còn thời gian để bứt phá và tạo nên bất ngờ trong tương lai.

 

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