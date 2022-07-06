Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh phá kỷ lục, còn ai dám nói phim tâm lý khó nổi

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phá vỡ kỷ lục của Ngự Giao Ký, Triệu Lệ Dĩnh khẳng định vị thế của mình trên bản đồ phim ảnh xứ Trung.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ mặc dù chỉ mới lên sóng trong một khoảng thời gian ngắn. Bằng chứng là số lượng người xem phim đang ngày một gia tăng qua từng ngày và chưa hề có dấu hiệu giảm lại. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang trên đường trở thành phim đại bạo trong năm nay - Ảnh: Internet Cụ thể, mới đây, Youku đã đăng tải bài viết chúc mừng bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn đã chính thức phá vỡ mức nhiệt 10 000. Thành tích này được lập nên chỉ sau 9 tập phim phát sóng truyền hình, 7 tập cho tài khoản VIP. Đây cũng là bộ phim thứ 3 phá nhiệt độ 10000 năm nay của Youku, chỉ sau Ngự Giao Ký và Cánh Cửa Trùng Sinh, đồng thời cũng là bộ phim phá 10 000 nhiệt độ nhanh nhất của Youku.

Nếu tính từ sau khi Youku thay đổi cách tính nhiệt độ từ ngày 26/6 vừa qua thì đây cũng chính là bộ phim đầu tiên phá nhiệt độ 10000 của nền tảng này. Có thể thấy, việc phá vỡ được kỷ lục của Ngự Giao Ký đang là câu trả lời xác thực cho những ai vẫn còn nghi ngờ về tài năng của Triệu Lệ Dĩnh và dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Bởi thực tế cho thấy, thể loại cổ trang dễ được lòng khán giả hơn cũng như có khả năng đại bạo hơn hẳn những bộ phim hiện đại, đặc biệt là phim tâm lý. Điều đó đã cho thấy Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đủ sức đấu đường dài với bất cứ đối thủ sừng sỏ nào.

Một số bình luận của khán giả về thành tích của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia: - Mới tập 7 mà thành tích đã quá trời thế này thì xác định bùng nổ rồi Triệu Lệ Dĩnh ơi. - Sự thật là phim tâm lý rất khó bạo, hoặc ít được chú ý mặc dù chất lượng ổn hơn rất nhiều loạt phim ăn liền ngoài kia nhưng mừng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia không bị flop.

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