Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh phá kỷ lục, còn ai dám nói phim tâm lý khó nổi

Sao quốc tế 06/07/2022 15:53

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phá vỡ kỷ lục của Ngự Giao Ký, Triệu Lệ Dĩnh khẳng định vị thế của mình trên bản đồ phim ảnh xứ Trung.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ mặc dù chỉ mới lên sóng trong một khoảng thời gian ngắn. Bằng chứng là số lượng người xem phim đang ngày một gia tăng qua từng ngày và chưa hề có dấu hiệu giảm lại. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh phá kỷ lục, còn ai dám nói phim tâm lý khó nổi - Ảnh 1
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang trên đường trở thành phim đại bạo trong năm nay - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây, Youku đã đăng tải bài viết chúc mừng bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn đã chính thức phá vỡ mức nhiệt 10 000. Thành tích này được lập nên chỉ sau 9 tập phim phát sóng truyền hình, 7 tập cho tài khoản VIP. Đây cũng là bộ phim thứ 3 phá nhiệt độ 10000 năm nay của Youku, chỉ sau Ngự Giao Ký và Cánh Cửa Trùng Sinh, đồng thời cũng là bộ phim phá 10 000 nhiệt độ nhanh nhất của Youku.

Nếu tính từ sau khi Youku thay đổi cách tính nhiệt độ từ ngày 26/6 vừa qua thì đây cũng chính là bộ phim đầu tiên phá nhiệt độ 10000 của nền tảng này. Có thể thấy, việc phá vỡ được kỷ lục của Ngự Giao Ký đang là câu trả lời xác thực cho những ai vẫn còn nghi ngờ về tài năng của Triệu Lệ Dĩnh và dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh phá kỷ lục, còn ai dám nói phim tâm lý khó nổi - Ảnh 2
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bởi thực tế cho thấy, thể loại cổ trang dễ được lòng khán giả hơn cũng như có khả năng đại bạo hơn hẳn những bộ phim hiện đại, đặc biệt là phim tâm lý. Điều đó đã cho thấy Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đủ sức đấu đường dài với bất cứ đối thủ sừng sỏ nào.

Một số bình luận của khán giả về thành tích của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia:

- Mới tập 7 mà thành tích đã quá trời thế này thì xác định bùng nổ rồi Triệu Lệ Dĩnh ơi.

- Sự thật là phim tâm lý rất khó bạo, hoặc ít được chú ý mặc dù chất lượng ổn hơn rất nhiều loạt phim ăn liền ngoài kia nhưng mừng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia không bị flop.

 

Rating có dấu hiệu sụt giảm nhưng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được ưu tiên vì lý do này

Rating có dấu hiệu sụt giảm nhưng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được ưu tiên vì lý do này

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được nhiều người yêu quý vì phản ánh đúng tính chân thực ở ngoài đời lên phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sao châu á sao Hoa Ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rating có dấu hiệu sụt giảm nhưng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được ưu tiên vì lý do này

Rating có dấu hiệu sụt giảm nhưng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được ưu tiên vì lý do này

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có được khởi đầu ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống hạng

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có được khởi đầu ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống hạng

Điểm mặt những cái tên nổi tiếng bằng thực lực của bản thân: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử xuất sắc nằm top đầu nhưng đều lép vế trước người này

Điểm mặt những cái tên nổi tiếng bằng thực lực của bản thân: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử xuất sắc nằm top đầu nhưng đều lép vế trước người này

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 12 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI