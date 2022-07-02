Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây

Sao quốc tế 02/07/2022 15:19

Tạo hình mới đây của Dương Tử trong một sự kiện đang gây sự chú ý không nhỏ từ phía dư luận.

Dương Tử là diễn viên được kỳ vọng sẽ tiến lên hàng ngũ tiểu Hoa lưu lượng nhờ diễn xuất ổn định và tài nguyên phim ảnh dồi dào. Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi lẽ trong vài năm trở lại đây cô nàng luôn nằm trong top những nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn tại Cbiz. 

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây - Ảnh 1
Dương Tử và mái tóc lạ gây sự chú đến khán giả tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh Dương Tử để tóc hai chùm khi tham gia một chương trình giải trí. Theo đó, nữ chính Cá Mực Hầm Mật bị chê kém sắc so với dàn tiểu Hoa Cbiz trong cùng một tạo hình.

Cụ thể, nữ diễn viên có dịp tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí. Nhiều người dự đoán cô tham gia để quảng bá cho các dự án phim ảnh sắp tới.

Nữ diễn viên gây chú ý khi để tóc buộc hai chùm trẻ trung và diện outfit có phần đơn giản với áo thun, quần jean. Ngay lập tức sự chú ý của netizen đều hướng về mái tóc của Dương Tử. 

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây - Ảnh 2
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Trong đó, một số khán giả cảm thấy bất ngờ khi Dương Tử xuất hiện với tóc hai chùm. Bởi trước đó cô hiếm khi để tạo hình này trên phim ảnh hay ngoài đời thực. Một số cho rằng, mái tóc này giúp cô càng tăng thêm vẻ đáng yêu và dễ thương của mình. 

Bên cạnh đó, có người nhận thấy tạo hình trên không phù hợp với cô. Họ cho rằng Dương Tử lộ nhiều khuyết điểm khi buộc tóc hai chùm, nhất là khi cười lên. Phần tóc của cô khá ít và xẹp nên làm tổng thể trông không hài hòa.

Thậm chí, netizen còn so sánh Dương Tử với những nữ minh tinh màn ảnh khác từng để kiểu tóc này: Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch,... Họ cho rằng những mỹ nhân trên có gương mặt phù hợp, lượng tóc dày vừa phải nên khi buộc hai chùm sẽ đẹp hơn so với người đẹp họ Dương. 

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây - Ảnh 3Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây - Ảnh 4

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây - Ảnh 5
Một số mỹ nhân được so sánh với mái tóc mới của Dương Tử - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, số khác nhận thấy có lẽ Dương Tử bị ảnh hưởng bởi góc chụp hoặc ánh sáng nên mới bị dìm nhan sắc. Thực tế, cô có vẻ ngoài vô cùng dễ thương, "cân" được mọi tạo hình.

Sắp tới, Dương Tử sẽ ra mắt phim Trầm Vụn Hương Phai, đóng cùng Thành Nghị. Đây là dự án cổ trang quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ giúp mỹ nhân giành được nhiều danh hiệu cao quý, vượt mặt huyền thoại Hương Mật Tựa Khói Sương khi xưa.

Còn phim Trường Tương Tư của cô cũng hé lộ loạt tạo hình mới siêu hoành tráng và xinh đẹp. Công chúng rất mong chờ những dự án sắp tới của nữ diễn viên.

 

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