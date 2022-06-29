Trường Tương Tư hé lộ tạo hình mới nhất của Dương Tử, dân tình đồng loạt khen ngợi: 'Người gì đâu mà đẹp quá vậy'

Sao quốc tế 29/06/2022 23:00

Tạo hình mới nhất của Dương Tử khiến nhiều người hâm mộ khen ngợi hết lời.

Với sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng hiện nay là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi, Trường Tương Tư hiện đang là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dẫu vậy, nếu không giữ được nhiệt lượng của phim cũng sẽ rất khó cho dự án này có được thành công lớn, vì lẽ đó mới đây nhất phía nhà sản xuất đã hé lộ tạo hình mới nhất của nữ diễn viên chính Dương Tử trên hậu trường

Theo những bức hình được chia sẻ, Dương Tử xuất hiện với bộ y phục màu đỏ khá tươi, kết hợp với một chiếc áo choàng lông trắng tôn lên làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh xắn. Ngay sau khi tạo hình này được lan truyền, nhan sắc của Dương Tử ngay lập tức nhận được vô vàn lời khen từ khán giả. Thần thái của nữ diễn viên cũng nhận về nhiều lời nhận xét đánh giá cao khí chất của cô nàng. 

Trường Tương Tư hé lộ tạo hình mới nhất của Dương Tử, dân tình đồng loạt khen ngợi: 'Người gì đâu mà đẹp quá vậy' - Ảnh 1
Tạo hình khiến người hâm mộ phát xốt với diện mạo của Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ hơn cả là thái độ làm việc chuyên nghiệp của Dương Tử. Theo như thông tin được blogger tiết lộ, vào thời điểm ghi hình, nhiệt độ thực tế ở Hoành Điếm lên tới 37 độ nhưng Dương Tử vẫn bất chấp mặc lên mình trang phục rất dày. 

Mỹ nhân Trường Tương Tư được cộng đồng mạng khen ngợi vì tinh thần "không ngại khó ngại khổ" để đem lại những cảnh quay chân thực nhất. 

Trường Tương Tư hé lộ tạo hình mới nhất của Dương Tử, dân tình đồng loạt khen ngợi: 'Người gì đâu mà đẹp quá vậy' - Ảnh 2
Trường Tương Tư đang được netizen háo hức ra mắt hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet

Một số bình luận về tạo hình mới nhất của Dương Tử trong Trường Tương Tư:

- Vì tính chất công việc nên phải chịu thôi nhưng mà tạo hình này xuất sắc quá, cảm giác rất hợp với Dương Tử. 

- Trường Tương Tư tạo hình đỉnh thật sự, cảm giác sang trọng mà không bị lố lăng. Nhưng mà đoàn làm phim quay vào giờ đẹp thế, ngay giữa trưa thế kia thì cả đoàn cùng khổ.

- Không thích lối diễn xuất của cô này nhưng công nhận chịu khó thật, nắng như thế mà phơi nắng thì con gái hay sợ đen lắm mà vì tính chất công việc vẫn chấp nhận quay. 

- Dương Tử và Trường Tương Tư phải sớm được ra mắt nha, nhìn nhiều ảnh tạo hình rồi thấy đẹp mà hóng quá.

- Công nhận cũng phục thật. Trời nắng gần 40 độ chứ không phải chuyện đùa mà vẫn cố quay thì chứng tỏ cô này cũng kính nghiệp. Tạo hình phim này đoạn nào cũng đẹp, cũng sang, mong rằng sẽ thành công. 

Hiện Trường Tương Tư với sự tham gia của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. 

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Loạt ảnh mới đây tại hậu trường Trường Tương Tư khiến Dương Tử nhận về những lời bình luận không hay về thân hình của cô nàng.

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