Hành động của fan Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến Dương Tử bị vạ lây, netizen châm chọc: 'làm việc mà chẳng có tí tâm nào cả'

Sao quốc tế 19/06/2022 18:10

Mới đây, netizen vừa phát hiện fan của Lưu Diệc Phi vừa có hành động vote nhầm bộ truyện cùng tên với Mộng Hoa Lục. Điều này khiến netizen chê cười và nhớ về trường hợp tương tự của Dương Tử.

Cứ ngỡ Mộng Hoa Lục sẽ là bộ phim chất lượng xứng với cái danh “hạc giữa bầy gà” khi đem so với loạt phim cổ trang vừa lên sóng, thế nhưng sự thật lại khiến nhiều người thất vọng. Cụ thể, mới đây nhất một số bộ phận netizen đã phát hiện ra các fan của Lưu Diệc Phi đã có hành động vote 5 sao nhầm cho bộ truyện cùng tên với Mộng Hoa Lục. Do vậy, mọi người đều cho rằng fan của thần tiên tỷ tỷ “hoa mắt” nên muốn đánh giá tốt cho phim nhưng lại bị nhầm sang truyện.

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Mộng Hoa Lục liên tiếp vướng phải thị phi không đáng có - Ảnh: Internet

Hành động này của fan Lưu Diệc Phi khiến nhiều người nhớ ngay đến trường hợp của Dương Tử. Trước đây nàng tiểu Hoa cũng bị một phen bẽ bàng vì bị nghi ngờ mua phải đội ngũ thủy quân không có tâm. Rất nhiều tài khoản Weibo đã xuống dưới bài đăng của Dương Tử Quỳnh để khen ngợi Dương Tử, cũng chính sự việc này mà mỹ nhân họ Dương phải mất kha khá thời gian mới có thể lấy lại được niềm tin từ công chúng. 

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Dương Tử và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

- Không lẽ Lưu Diệc Phi và Dương Tử mua thủy quân cùng chỗ sao? Làm việc mà chẳng có tí tâm nào cả.

- Một bên mua từ khóa “Dương Tử”, một bên mua “Mộng Hoa Lục” cứ gặp chỗ nào có mấy chữ này là nhảy vào khen bất kể đúng sai. Trường hợp này cũng quá hài hước rồi.

- Hay là 2 cô đổi đội ngũ thủy quân khác đi, chứ đội này làm việc không có tâm. Nhất là đội của Dương Tử, ai đời lại bình luận sai chỗ đến 4 – 5 lần rồi.

Bộ phim Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính vẫn đang được lên sóng. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho rằng, những drama quanh phim còn hấp dẫn hơn cả cốt truyện chính. Dẫu vậy vẫn không thể phủ nhận sức hút của phim đang là vô cùng lớn ở thời điểm hiện tại. 

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Từ khóa:   Mộng Hoa Lục Lưu Diệc Phi Dương Tử sao châu á Cbiz

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