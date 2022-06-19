Phân đoạn tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt, Mộng Hoa Lục nhận phải 'cơn thịnh nộ' từ netizen

Sao quốc tế 19/06/2022 17:37

Cảnh hôn sâu giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt mất, netizen đồng loạt nổi đóa trước quyết định của nhà sản xuất Mộng Hoa Lục.

Mộng Hoa Lục hiện đang là bộ phim truyền hình làm mưa làm gió tại cả Trung Quốc và Việt Nam. Với nội dung phim hấp dẫn cộng dàn diễn viên đình đám như Lưu Diệc PhiTrần Hiểu không quá bất ngờ khi bộ phim hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục trong lịch sử màn ảnh xứ Trung. Tuy nhiên, cũng giống như các dự án nổi tiếng trước đó Mộng Hoa Lục cũng không thể tránh khỏi việc bị chỉ trích ở một số bộ phận netizen. 

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Phân đoạn đắt giá bị cắt trong phim - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khi tập phim mới nhất phát sóng, khán giả của Mộng Hoa Lục đã đồng loạt than thở vì bộ phim đã bị xóa cảnh hôn trên thuyền. Theo những clip và hình ảnh được tiết lộ trước khi phim chiếu thì Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) và Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) sẽ có cảnh hôn sâu ở trên thuyền. Điều này đã khiến cho nhiều người tỏ ra tức giận bởi lẽ đó được cho là chi tiết đắt giá nhất của tập này và việc loại bỏ đi không khác nào khiến những sự chờ đợi của khán giả trở nên công cốc.

Sau đó từ khóa "xóa cảnh hôn" không chỉ chiếm top 1 bảng giải trí trên Weibo mà nhanh chóng nằm trong top hot search bảng chung, khiến một số cư dân mạng bất bình vì khâu marketing của bộ phim gây khó chịu cho cộng đồng mạng. 

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Netizen có lý do để tỏ ra cực kỳ tức giận trước cảnh quay đẹp bị loại bỏ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó cũng có một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng để sản xuất được một tập phim cần trải qua nhiều công đoạn như biên tập, kiểm duyệt, chỉnh sửa nên việc thiếu xót là không thể tránh khỏi.

Một số bình luận của khán giả về việc cảnh hôn trong Mộng Hoa Lục bị cắt bỏ:

- Hôm qua xem cảnh hôn thấy bị cut rõ luôn, cứ mỗi lần hôn là góc quay cực nhanh, không đã tí nào, mà không làm vậy không thoát nổi. Tức thiệt chứ.

- Thấy cắt đi cũng được vì nhiều cảnh hôn quá rồi. Chắc tại kiểu xóa nhưng lại để lộ ảnh ra trước khi xóa khiến người ta bức xúc thì cũng là điều dễ hiểu.

- Mới đầu phim rất ổn, giờ thì thấy bị loãng, mạch chậm không có gì đột phá.

- Phim rõ buồn ngủ có mỗi cảnh hôn để đẩy cảm xúc lên cao trào thì lại cắt rõ thì khán giả ai mà chẳng tức.

- Cảnh hôn được leak ra rõ đẹp thế mà lên phim được có mấy phút là hiểu rồi đó. Đoàn làm phim mà cứ như thế này là mất fan thật đó.

Hiện chủ đề cảnh hôn bị cắt bỏ của Mộng Hoa Lục vẫn đang nhận được sự quan tâm và tranh luận lớn từ khán giả.

Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trần Hiểu Mộng Hoa Lục sao châu á Cbiz

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