Thông tin Mộng Hoa Lục được ví như là bản cổ trang của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã khiến cho nhiều bộ phận netizen nổ ra tranh cãi không đáng có.

Khoảng thời gian vừa qua, Mộng Hoa Lục với sự góp mặt của Lưu Diệc Phi - Trần Hiểu đã và đang mang đến những sự bất ngờ cho người hâm mộ khi có màn diễn xuất đỉnh cao giúp phim đang được xem là phim hot trong năm 2022 tại Cbiz.Thành công này không chỉ đến từ cặp đôi chính mà còn có cả ekip đứng làm sau giúp cho phim có được thành công như ở thời điểm hiện tại. Cũng chính vì qua hot nên không quá bất ngờ Mộng Hoa Lục liên tục được so sánh với các tác phẩm nổi tiếng khác. Mộng Hoa Lục liên tiếp đánh đổ nhiều kỷ lục thời gian vừa qua - Ảnh: Internet Mới đây nhất chính là trường hợp được ví là bản cổ trang của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đống chính.

Cụ thể theo chia sẻ của Blogger nổi tiếng, cả Mộng Hoa Lục và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đều sở hữu dàn diễn viên đẹp nổi tiếng. Lưu Diệc Phi – Trần Hiểu hay Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những cặp đôi vừa lên sóng đã khiến khán giả mê mẩn vì chemistry bùng nổ trong mọi khung hình. Tuy nhiên cả 4 người trước đó đều không được đánh giá cao khả năng diễn xuất.

Khán giả không đồng tình việc so sánh 2 bộ phim giống nhau trên bài viết của blogger nổi tiếng - Ảnh: Internet Thêm một điểm giống nhau của Mộng Hoa Lục và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đó chính là việc lựa chọn chủ đề rất tốt. Một bên là đề cao nữ quyền, một bên là cuộc sống của người trẻ với vòng xoay sự nghiệp và tình yêu. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, cư dân mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi lớn. Phần lớn netizen cho rằng cả 2 bộ phim đều không có điểm chung gì để so sánh khi một bên là cổ trang còn bên còn lại là hiện đại: ''Thế cũng so sánh được, một bên hiện đại, một bên cổ trang chả liên quan gì''. Là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm, thế nhưng Mộng Hoa Lục đang ngày càng khiến khán giả chán nản vì cọ nhiệt quá lố. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được thành tích phim hiện tại đang rất tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-sanh-voi-em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh-mong-hoa-luc-cua-luu-diec-phi-tiep-tuc-ruoc-hoa-vao-than-netizen-no-ra-tranh-cai-nay-lua-476709.html