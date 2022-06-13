Chuyện tình của Lưu Diệc Phi liên tục là đề tài xảy ra tranh cãi của cư dân mạng trong Mộng Hoa Lục.

Mộng Hoa Lục liên tiếp vấp phải tranh cãi dù nhận được sự quan tâm lớn. Tác phẩm từng bị mắng vì có yếu tố xem thường người làm nghề "lấy sắc thờ người". Sau đó, bộ phim tiếp tục vướng chỉ trích về tình tiết "song khiết" của cặp đôi chính. Trong một phân cảnh, Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) đã cùng nhau tâm sự. Đàng trai cho biết, anh sống ở Hoàng Thành Ti khá lâu nhưng chưa từng quan hệ với bất kỳ cô gái nào.

Phân đoạn tình cảm của cả 2 trong phim - Ảnh: Internet Trong 3 năm yêu Âu Dương Húc, cô và người yêu cũ chưa từng đi quá giới hạn. Chi tiết này thực sự đã gây tranh cãi cho một số bộ phận netizen. Khán giả cho rằng phim xây dựng chủ đề nữ cường nhưng cố gắng đề cao chuyện trinh tiết. Chưa kể còn rất nhiều tranh cãi được, một số fan hâm mộ chỉ ra như : Triệu Phán Nhi và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn) đều hành nghề kỹ nữ. Tuy nhiên, Tống Dẫn Chương biết đàn hát nên có thể không bán thân. Ngược lại, nữ chính gần nửa đời là kỹ nữ, không có kỹ nghệ nhưng vẫn không cần bán thân.

Cố Thiên Phàm sống ở Hoàng Thành Ti đã lâu, đã 30 tuổi nhưng chưa từng quen cô gái nào. Âu Dương Húc và Triệu Phán Nhi yêu nhau 3 năm nhưng chưa từng tiến tới. Ngược lại, nam chính và nữ chính gặp nhau một thời gian ngắn đã có nhiều hành động thân mật. Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Chưa hết, Mộng Hoa Lục còn gây bất ngờ vì có yếu tố sai lịch sử. Theo kịch bản, Triệu Phán Nhi lấy Cố Thiên Phàm sẽ phải mang họ chồng. Vì vậy, sau khi kết hôn, cô được gọi là Cố Triệu thị. Thế nhưng, một số khán giả cho biết phim lấy bối cảnh vào thời Tống nên không có chuyện vợ phải đổi theo họ của chồng. Hiện vụ việc vẫn đang là đề tài tranh luận trên các diễn đàn của làng giải trí xứ Trung.

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