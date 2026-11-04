Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với vai diễn kép trong phim mới của iQIYI

Sao quốc tế 04/11/2026 17:30

Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý khi được công bố đảm nhận vai nữ chính trong Không Thể Có Được Tất Cả Cùng Một Lúc, dự án mini-series mới thuộc Nhà hát Vi Trần của nền tảng iQIYI. Không chỉ sở hữu nội dung khác biệt, bộ phim còn đánh dấu thử thách mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi cô phải hóa thân thành hai phiên bản của cùng một nhân vật.

Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý khi được công bố đảm nhận vai nữ chính trong Không Thể Có Được Tất Cả Cùng Một Lúc, dự án mini-series mới thuộc Nhà hát Vi Trần của nền tảng iQIYI. Không chỉ sở hữu nội dung khác biệt, bộ phim còn đánh dấu thử thách mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi cô phải hóa thân thành hai phiên bản của cùng một nhân vật.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Vệ Lam, một người phụ nữ có cơ hội gặp gỡ bản thể khác của chính mình. Một phiên bản là nhà văn thành đạt đang sinh sống tại Bắc Kinh, phiên bản còn lại là người nội trợ bình dị ở một thị trấn nhỏ thuộc Phúc Kiến. Cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra sau sự cố máy bay phải hạ cánh khẩn cấp do bão. Từ đây, cả hai quyết định hoán đổi cuộc sống, mở ra hành trình trải nghiệm những lựa chọn và ngã rẽ mà mỗi người từng bỏ lỡ.

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với vai diễn kép trong phim mới của iQIYI - Ảnh 1

Điểm đặc biệt của vai diễn nằm ở sự khác biệt giữa hai Vệ Lam. Dù có chung ngoại hình và tên gọi, họ lại sở hữu hoàn cảnh sống, tính cách cũng như những khát vọng riêng. Một người theo đuổi sự nghiệp và có vị trí nhất định trong xã hội, người còn lại gắn bó với cuộc sống gia đình tại thị trấn nhỏ. Vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ cần thể hiện sự thay đổi qua trang phục hay tạo hình mà còn phải tạo dấu ấn riêng cho từng nhân vật bằng biểu cảm, cử chỉ và cách diễn xuất.

Bên cạnh nữ chính, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên gồm Trần Hạo Sâm, Nghiêm Khoan, Diệp Đồng, Chu Ân, Thường Hoa Sâm và Từ Mộng Khiết. Ông Tử Quang đảm nhận vai trò giám chế, Ngô Thần Thành giữ vị trí đạo diễn. Phần kịch bản do Lư Văn Oánh và Vương Nhất Dự tham gia chấp bút.

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với vai diễn kép trong phim mới của iQIYI - Ảnh 2

Không Thể Có Được Tất Cả Cùng Một Lúc được chuyển thể từ tiểu thuyết Lam, một màu xanh khác của nhà văn Nhật Bản Yamamoto Fumio. Tác phẩm khai thác chủ đề hoán đổi cuộc sống, đồng thời đặt ra câu hỏi về hạnh phúc và những điều con người thực sự mong muốn. Thông qua hành trình của hai phiên bản Vệ Lam, câu chuyện gợi mở suy ngẫm về việc liệu một lựa chọn khác có thể mang đến cuộc đời tốt đẹp hơn hay không.

Với Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là cơ hội để cô thử nghiệm màu sắc diễn xuất mới sau nhiều vai diễn ở dòng phim cổ trang, tình cảm và hiện đại. Hiện lịch phát sóng chính thức của mini-series trên iQIYI vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, màn hóa thân thành hai người phụ nữ có cuộc đời trái ngược đang là yếu tố khiến khán giả mong chờ dự án.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải Vogue Fashion Power Awards khi xuất hiện với tư cách khách mời mở màn. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và trang phục haute couture lộng lẫy, nữ diễn viên còn tạo nên khoảnh khắc độc đáo trên sân khấu, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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