Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Tâm sự gia đình 04/11/2026 17:00

Suốt 3 năm chạy chữa khắp nơi, chúng tôi chẳng còn bao nhiêu tiền bạc mà tin con cái vẫn im bặt. Tôi ngày một căng thẳng, thậm chí tuyệt vọng nói với chồng xin con nuôi. Nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn, anh nói đợi duyên con cái đến với mình.

Tôi và chồng sống với nhau 5 năm, nhưng hết 3 năm là chạy chữa bệnh khó có con của tôi. Dù như thế, chồng tôi vẫn nói anh sẽ không ly hôn vợ. Nhưng có ai mà không muốn có con đâu, dù sao chồng tôi cũng đã 36 tuổi, anh vẫn chạnh lòng khi thấy bạn bè, người thân có con cái ẵm bồng.

Suốt 3 năm chạy chữa khắp nơi, chúng tôi chẳng còn bao nhiêu tiền bạc mà tin con cái vẫn im bặt. Tôi ngày một căng thẳng, thậm chí tuyệt vọng nói với chồng xin con nuôi. Nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn, anh nói đợi duyên con cái đến với mình. Chồng càng như thế lại càng khiến tôi thấy có lỗi. Anh tốt tính, là người chồng mẫu mực sao lại chịu cảnh không con cái cái thế này? 

Đặc biệt, chồng tôi rất yêu quý mẹ tôi, khiến bà cũng thương chàng rể hiền lành này như con ruột. Bà thấy tôi không còn hy vọng kiếm được con thì nói hay là để chồng tôi ra ngoài tìm con. Chỉ cần anh có đứa con mang về thì vợ chồng tôi lại hạnh phúc như trước. Nhưng tôi làm sao chấp nhận chuyện này. Tôi nói thẳng với chồng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có con riêng bên ngoài.

Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, tôi nghe người quen nói thấy chồng tôi vào khách sạn với một người phụ nữ. Cô ấy còn chụp hình biển xe của chồng tôi. Tôi tức tốc đi đến địa chỉ khách sạn kia, đúng là xe của chồng tôi đang ở đây. Tôi giận run người, hùng hổ lao vào định đi đánh ghen.

Lửa giận bừng bừng, nhân viên khách sạn cũng không thể ngăn được tôi. Nhưng một bóng người ngồi ở chân cầu thang khiến tôi chết sững. Mẹ tôi đi đến khuyên tôi nên giữ im lặng, đi theo bà về nhà. Bà biết tôi sẽ làm lớn chuyện ở đây, khiến chồng khó xử. Bà còn nói tôi hãy chấp nhận để chồng có con riêng bên ngoài.

Tôi choáng váng không tin rằng mẹ có thẻ làm thế, bà đang giúp con rể phản bội con gái mình sao? Thấy tôi lại sắp xông lên cầu thang thì mẹ tôi nói:

“Nếu giờ con không chịu thiệt một chút thì chẳng mấy chốc chồng con cũng bỏ con mà đi thôi”.

Trong khi tôi và mẹ đang cãi nhau lớn tiếng thì chồng tôi đi ra. Thấy anh ngây người nhìn tôi, tôi cũng chết lặng không nói nên lời. Sau đó chúng tôi về nhà, chẳng còn có thể nói chuyện được với nhau. Gia đình hai người đã cô quạnh giờ càng xa cách đáng sợ. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Lúc chị Hương vào nhà tôi làm thì vợ tôi vẫn đang ở bên nhà mẹ đẻ chưa về. Tôi chỉ nhắn cho cô ấy biết là đã tìm được người giúp việc. Hôm sau vợ tôi trở về, thấy chị Hương thì ậm ừ chào hỏi, không nói gì thêm. Tôi nghĩ chắc vợ cũng ưng ý rồi, vì chị ấy làm việc rất gọn gàng, chăm chỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thấy chồng cũ mang 5 tỷ đến van xin sau nhiều năm ly hôn, tôi rụng rời nghẹn ngào khi nghe lý do

Thấy chồng cũ mang 5 tỷ đến van xin sau nhiều năm ly hôn, tôi rụng rời nghẹn ngào khi nghe lý do

Tâm sự Eva 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/11/2026, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/11/2026, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hoắc Kiến Hoa tái xuất màn ảnh Đài Loan sau 20 năm, hóa thân thành bác sĩ cấp cứu

Hoắc Kiến Hoa tái xuất màn ảnh Đài Loan sau 20 năm, hóa thân thành bác sĩ cấp cứu

Sao quốc tế 50 phút trước
Lật mở di vật của người chồng đã khuất, tôi rụng rời khi bức email bí ẩn phơi bày góc khuất tàn nhẫn

Lật mở di vật của người chồng đã khuất, tôi rụng rời khi bức email bí ẩn phơi bày góc khuất tàn nhẫn

Tâm sự 50 phút trước
Em chồng giành hết đất đai khiến tôi ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải quỳ lạy xin trả lại

Em chồng giành hết đất đai khiến tôi ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải quỳ lạy xin trả lại

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài điểm tên 3 con giáp có phúc có phần, đi đến đâu cũng được che chở, lộc lá đề huề

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài điểm tên 3 con giáp có phúc có phần, đi đến đâu cũng được che chở, lộc lá đề huề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt

Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Vừa bước vào thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân, tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Vừa bước vào thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân, tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn tôi đi cùng người đàn ông lạ, cả nhà chồng tái mét mặt mày ngã ngửa còn chồng vội vã âm thầm rút đơn

Ngày ra tòa ly hôn tôi đi cùng người đàn ông lạ, cả nhà chồng tái mét mặt mày ngã ngửa còn chồng vội vã âm thầm rút đơn

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có bầu, tôi thong thả hẹn gặp đưa một tấm ảnh làm cô ta bàng hoàng

Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có bầu, tôi thong thả hẹn gặp đưa một tấm ảnh làm cô ta bàng hoàng

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Giữa đêm khuya nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, lén nhìn qua khe cửa tôi bàng hoàng trước hành động của chồng

Giữa đêm khuya nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, lén nhìn qua khe cửa tôi bàng hoàng trước hành động của chồng

Đột ngột ghé nhà bạn trai không báo trước, nghe tiếng phụ nữ phát ra từ phòng ngủ tôi bàng hoàng vì sốc

Đột ngột ghé nhà bạn trai không báo trước, nghe tiếng phụ nữ phát ra từ phòng ngủ tôi bàng hoàng vì sốc

Đột ngột về nhà giữa trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm chạy xe đi, lén bám theo tôi gục ngã trước cảnh tượng cuối đường

Đột ngột về nhà giữa trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm chạy xe đi, lén bám theo tôi gục ngã trước cảnh tượng cuối đường