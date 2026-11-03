Ngày 2/11, thông tin từ Trường Tiểu học Cái Khế - phân hiệu Cái Khế 3 (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xác nhận, vừa xảy ra vụ đuối nước tại một hố nước ở khu King Group Center (đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều), khiến 2 học sinh là anh em ruột tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 2/11, lực lượng chức năng phường Ninh Kiều và TP Cần Thơ đang điều tra nguyên nhân vụ 2 học sinh đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn phường Ninh Kiều.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 1/11, P.N.Q.K. (9 tuổi, học lớp 4) cùng em gái là N.Q.N. (8 tuổi, học lớp 2) và một trẻ khác trèo rào vào phía sau siêu thị King Group trên đường Nguyễn Trãi để chơi.

Khu vực phía trước siêu thị được cho thuê làm các ki-ốt kinh doanh, phía sau giáp bờ kè rạch Khai Luông. Sau quá trình cải tạo, phần diện tích phía sau thường xuyên bỏ trống, có hàng rào bảo vệ và ít người qua lại.

Người dân sống gần khu vực này cho biết, trước đây nơi này thuộc quản lý của một hãng nước giải khát. Vài năm gần đây, chủ mới cải tạo thành trung tâm thương mại, phân lô cho thuê, nhưng phần phía sau vẫn chưa được sử dụng.

Trong khuôn viên có một hồ nước được xây dựng với mục đích chứa nước phục vụ chữa cháy. Khu vực này bình thường có bảo vệ trông coi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 trẻ trèo rào vào bên trong chơi. Sau đó, 1 em ra về trước, còn 2 anh em K. tiếp tục ở lại.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự phường Ninh Kiều, ông ngoại 2 bé kể lại, do chờ lâu không thấy các cháu trở về nên gia đình tổ chức đi tìm. Khi được người dân chỉ vào khu siêu thị nói trên, người nhà phát hiện 2 đôi dép để bên ngoài hồ nước nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ được huy động đến hiện trường, tổ chức lặn tìm kiếm. Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 em nhỏ dưới hồ nước.

K. và N. sống cùng ông ngoại từ nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa.

Ngày 2/11, chính quyền địa phương đã đến viếng và hỗ trợ gia đình 2 bé.

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