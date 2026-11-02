Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2026: Bật tăng mạnh sau cú sập sâu

Đời sống 02/11/2026 09:19

Hôm nay, ngày 2/11/2026 giá vàng thế giới đột ngột quay đầu khiến kim loại quý trong nước tăng trở lại. Dù vậy, vàng miếng SJC vẫn chưa vượt qua được mức giá 140 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 137 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua lên 135,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào với 137,5 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 135,5 triệu đồng, bán ra 138,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 136,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2026: Bật tăng mạnh sau cú sập sâu - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 2/11, giá vàng thế giới tăng mạnh ngay khi thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 6h41 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 3.899,2 USD/ounce (mua vào) và 3.901,2 USD/ounce (bán ra), tăng 24,8 USD/ounce, tương đương 0,64% so với mức tham chiếu.

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm vọt lên 3.903 USD/ounce, trong khi mức thấp nhất ghi nhận là 3.879 USD/ounce.

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng đảo chiều trước áp lực bán gia tăng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm chính sách tiền tệ thắt chặt. Số liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục tăng.

Đến cuối tuần, làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ, kéo giá kim loại quý lao dốc.

Khảo sát của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall ngày càng bi quan về triển vọng giá vàng sau khi kim loại quý này không giữ được mốc 3.900 USD/ounce.

Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định giá vàng có thể bước vào đợt điều chỉnh sâu và kéo dài sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Pavilonis dự báo giá vàng có thể xuống khoảng 3.000 USD/ounce trong quý I năm tới. Sau đó, giá có thể đi ngang một thời gian trước khi phục hồi.

Pavilonis khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ vàng nên cân nhắc phòng ngừa rủi ro. Nếu hoạt động bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính, kim loại quý có thể tiếp tục giảm. Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhưng xu hướng ngắn hạn có thể đi ngược kỳ vọng.

Trong tuần này, thị trường chú ý báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra, các dữ liệu đáng chú ý gồm PMI sản xuất, PMI dịch vụ, số việc làm còn trống JOLTS, báo cáo việc làm ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm.

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