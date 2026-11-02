Trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đẩy lùi xui xẻo, đón may mắn đến, làm ăn trúng mánh, một bước lên tiên, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 02/11/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào đẩy lùi xui xẻo, đón may mắn đến, làm ăn trúng mánh, một bước lên tiên, giàu sang không ai bằng trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, Thực Thần tương trợ, người tuổi Dậu có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Công sức của bạn suốt bấy lâu đã được ghi nhận và bạn sẽ nhận được khoản thù lao xứng đáng. Với những người làm nghề tự do, bạn dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có thể làm quen được với những đối tác triển vọng. Bạn có thể kí kết được hợp đồng béo bở trong ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm cũng có những điểm sáng nhất định. Người độc thân biết chăm chút ngoại hình nên dần trở nên nổi bật trước đám đông. Có một vài người chủ động tìm cách tiếp cận bạn. 

Con giáp tuổi Thân 

 

Trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Thân đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đẩy lùi xui xẻo, đón may mắn đến, làm ăn trúng mánh, một bước lên tiên, giàu sang không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, may mắn sẽ gọi tên tuổi Ngọ. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang trên đà khởi sắc rực rỡ, những khó khăn đã được đẩy lùi, thay vào đó là những thành tích công việc hết sức khả quan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bản mệnh. Không chỉ thế, túi tiền của tuổi Ngọ sẽ ngày càng đầy. Các khoản tiền bất ngờ chảy về túi của con giáp này, có thể là khoản lương thưởng từ nghề tay trái, khoản nợ khó đòi lâu nay.

Trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đẩy lùi xui xẻo, đón may mắn đến, làm ăn trúng mánh, một bước lên tiên, giàu sang không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của tuổi Ngọ cũng thêm phần khởi vượng. Đào hoa mang theo những tín hiệu tốt lành đến với cả những người độc thân và những người đã có đôi có cặp. Đôi bên được tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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