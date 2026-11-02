Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 02/11/2026 05:00

Quả lặc lè là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ có hương vị thanh mát, dễ ăn, lặc lè còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe nhờ chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào.

Quả lặc lè là quả gì?

Quả lặc lè có rất nhiều tên gọi, có nơi gọi là lặc lày, mướp rừng, mướp Nhật hay mướp Mường. Thứ quả này là món ăn quen thuộc của đồng bào người Thái và Mường ở vùng núi Tây Bắc. Đặc điểm nhận biết dễ nhất của quả lặc lè là thân tròn dài, nhỏ dần về 2 phía, vỏ ngoài màu xanh đậm, có sọc xanh trắng gần giống với trái dưa gan. 

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lặc lè có 2 loại, một loại có trái chỉ ngắn khoảng từ 10 - 15 cm, vị ngọt và mềm. Loại còn lại thì dài hơn, buông mình xuống như con rắn nên nhiều nơi cũng gọi là bầu rắn hay mướp rắn.

Công dụng của quả lặc lè 

Hỗ trợ sức khỏe gan

Lặc lè được biết đến với đặc tính giải độc, hỗ trợ chức năng gan. Các chất chống oxy hóa và dưỡng chất thực vật có trong loại quả này giúp trung hòa các độc tố có hại và giảm stress oxy hóa cho gan. Lặc lè cũng có thể giúp cải thiện sản xuất mật và tăng cường khả năng chuyển hóa chất béo hiệu quả của gan.

Cải thiện sức khỏe hô hấp

Theo dân gian, lặc lè có thể được sử dụng để giảm các triệu chứng bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và viêm phế quản. Đặc tính chống viêm của nó giúp giảm viêm đường thở, giúp thở dễ dàng hơn. Loại rau này cũng giúp làm loãng dịch nhầy và đờm, hỗ trợ chức năng hô hấp tốt hơn. Thường xuyên sử dụng có thể hỗ trợ sức khỏe phổi và giảm bớt khó chịu về đường hô hấp bằng cách làm dịu các mô bị kích thích và cải thiện hiệu quả hô hấp tổng thể.

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu

Lặc lè là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin thiết yếu như vitamin A, vitamin C và một số vitamin nhóm B, cùng với các khoáng chất như magiê, canxi và sắt. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm sản xuất năng lượng, sức khỏe xương và vận chuyển oxy. Vitamin A hỗ trợ thị lực và sức khỏe miễn dịch, trong khi sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Hàm lượng canxi và magiê trong lặc lè đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xương chắc khỏe. Canxi cần thiết cho mật độ và độ chắc khỏe của xương, trong khi magie hỗ trợ hấp thụ canxi và hình thành xương. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin K hỗ trợ quá trình chuyển hóa xương, khiến lặc lè trở thành một loại rau có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương khớp.

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý đối với một số đối tượng khi ăn quả lặc lè 

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Phụ nữ mang thai và cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm mướp rừng vào chế độ ăn uống, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Người bị tiêu chảy: Nên hạn chế sử dụng vì có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm.

Người bị dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với lặc lày, nếu xuất hiện các triệu chứng như ngứa, nổi mẩn, khó thở, cần ngưng sử dụng và đến gặp bác sĩ ngay.

Tuân thủ những lưu ý trên sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các lợi ích sức khỏe từ quả lặc lày một cách an toàn và hiệu quả, đảm bảo sức khỏe và tránh các tác dụng phụ không mong muốn.

Trước khi nấu, nên rửa quả thật kỹ dưới vòi nước sạch, ngâm quả trong nước muối loãng khoảng 10-15 phút để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Khi chế biến, không nên nấu quá chín để giữ trọn vị ngọt tự nhiên cũng như dưỡng chất của quả.

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