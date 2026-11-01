Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày?

Có quan niệm cho rằng: "Mỗi ngày ăn 1 quả táo sẽ không cần đến gặp bác sĩ”. Câu nói này hàm ý nói về công dụng của trái táo với sức khỏe . Vậy liệu rằng câu nói này có đúng không? Mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì?

Trong 100g táo còn nguyên vỏ có khoảng 52 calo, 86% nước, 13,8g carbohydrate, 0,3g protein, 2,5g chất xơ, 0,2g chất béo và 10,4g đường. Táo còn chứa vitamin A, C, E, nhóm B, K cùng các khoáng chất như kali, canxi, sắt, đồng và mangan. Đặc biệt, các hợp chất chống oxy hóa như quercetin, catechin và axit chlorogenic đang được nghiên cứu về vai trò đối với tình trạng viêm, chuyển hóa đường huyết và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, tác động còn phụ thuộc vào lượng ăn, chế độ dinh dưỡng tổng thể và tình trạng sức khỏe mỗi người.

Với thành phần dinh dưỡng như trên, sẽ không ngạc nhiên khi chúng ta tìm hiểu hết các lợi ích của táo đối với sức khỏe. Đều đặn ăn một trái táo mỗi ngày bạn sẽ nhận được những công dụng như:

Tốt cho tim mạch

Trong táo có thành phần phenolic với tác dụng làm giảm cholesterol xấu. Từ đó, nó giúp ngăn chặn sự hình thành mảng bám trong thành động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Đây là cách mà trái táo chăm sóc sức khỏe tim mạch của chúng ta mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ đột quỵ

Mặc dù trong trái táo chứa đường nhưng đây đều là các loại đường đơn giản. Lượng đường trong táo không cao trong khi hàm lượng chất xơ và polyphenol lại cao nên đây vẫn là thực phẩm có chỉ số GI thấp, phù hợp với người bị tiểu đường. Theo các nghiên cứu, đây cũng là thực phẩm có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ.

Ăn táo thường xuyên tốt cho não bộ

Polyphenol có trong trái táo giúp bảo vệ các tế bào não khỏi sự thoái hóa, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer, Parkinson. Táo bù đắp sự thiếu hụt folate dẫn đến thoái hóa thần kinh do tuổi tác đồng thời làm giảm sự tích tụ của các protein gây bệnh Alzheimer và duy trì chất dẫn truyền thần kinh Acetylcholine.

Ăn táo mỗi ngày giúp giảm nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy ăn táo thường xuyên giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, đại tràng, đường tiêu hóa, ung thư vú. Các chất chống oxy hóa trong trái táo có thể giảm tác động của các gốc tự do lên các tế bào và DNA. Một kết quả nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ mắc ung thư có thể giảm 17% khi ăn mỗi ngày 1 quả táo liên tục trong 24 tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều táo?

Ăn táo giúp bổ sung chất xơ và dưỡng chất, nhưng ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, khó tiêu; làm tăng lượng carbohydrate nạp vào, ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết. Axit hữu cơ trong táo cũng có thể tác động đến men răng hoặc gây khó chịu ở người có dạ dày nhạy cảm. Ngoài ra, ăn quá nhiều táo thay thế các thực phẩm khác có thể khiến chế độ ăn mất cân đối, thiếu protein, chất béo thiết yếu và một số dưỡng chất cần thiết.