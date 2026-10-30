NÓNG: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Từ 2027, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại kỳ họp thứ 7 chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố.

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển, cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố ở Hà Nội được hưởng thù lao bằng 0,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Mức chi này áp dụng từ ngày 1/7, phần chênh lệch thù lao trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ được chi trả trong năm 2027.

HĐND TP Hà Nội cũng thông qua việc hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi cặp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố sinh đủ hai con trước 35 tuổi, mức hỗ trợ là 4 triệu đồng khi sinh con. Trường hợp đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, người thụ hưởng chỉ nhận mức cao nhất, không nhận đồng thời nhiều khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng

Theo thông tin từ báo Lao Động, để khuyến khích duy trì mức sinh thay thế, Hà Nội sẽ thưởng 30 triệu đồng cho xã, phường có 3 năm liên tục đạt hoặc vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con; thưởng 60 triệu đồng nếu địa phương duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục.

Các xã, phường có thành tích tiêu biểu còn có thể được xem xét khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Nội dung này có hiệu lực thi hành từ năm 2027.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng.

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