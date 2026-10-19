NÓNG: Danh tính nhóm làm thuốc giả, nhờ các KOL quảng cáo là thuốc 'đông y gia truyền'

Đời sống 19/10/2026 12:14

Ngày 17/10, Trường, 54 tuổi, trú xã Kim Thành, TP Hải Phòng cùng 9 người bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Cụ thể, Bùi Thị Xuân (30 tuổi, trú phường Tân Mai, Nghệ An) tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, do Bùi Văn Trường (54 tuổi, trú TP Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 4/6, Công an phường Tân Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

NÓNG: Danh tính nhóm làm thuốc giả, nhờ các KOL quảng cáo là thuốc 'đông y gia truyền' - Ảnh 1
Nhóm bị can trong vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, Trường trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, đối tượng này mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ đưa về nhà để sản xuất các sản phẩm được quảng cáo có công dụng điều trị nhiều loại bệnh.

Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần. Trường đóng gói, dán nhãn vào hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu rồi quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược, theo “công thức gia truyền”.

Để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng trên cả nước, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để tổ chức quảng cáo, phân phối thuốc.

Sau khi nhận hàng, các đối tượng khác trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in nhãn riêng, quảng cáo và bán lại cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

NÓNG: Danh tính nhóm làm thuốc giả, nhờ các KOL quảng cáo là thuốc 'đông y gia truyền' - Ảnh 2
Tang vật được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: VetNamNet

Theo cơ quan công an, từ tháng 2-6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối này, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100kg nguyên liệu, 850 triệu đồng tiền mặt…

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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Từ khóa:   thuốc giả tin moi thuốc đông y gia truyền

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