Đậu phụ tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 18/10/2026 05:00

Đậu phụ là một thực phẩm không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng. Được làm từ đậu nành, đậu phụ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thoải mái ăn đậu phụ, nhất là 4 nhóm người dưới đây.

Đậu phụ có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như: calo, kẽm, sắt, protein, canxi… đặc biệt đậu phụ cung cấp cho cơ thể bạn những axit amin thiết yếu, nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh điển hình là axit alpha-linolenic omega-3.

Đậu phụ tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu phụ 

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Đậu phụ không chứa cholesterol và rất ít chất béo bão hòa, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể. Điều này góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất trong đậu phụ như isoflavone và protein thực vật còn hỗ trợ duy trì sức khỏe hệ tim mạch.

Ngăn ngừa loãng xương

Nhờ hàm lượng canxi cao, đậu phụ là một nguồn dinh dưỡng lý tưởng để giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Đặc biệt, đối với người cao tuổi và phụ nữ sau mãn kinh, việc bổ sung canxi từ đậu phụ rất cần thiết để giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương.

Đậu phụ tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm triệu chứng mãn kinh

Đậu phụ chứa isoflavone, một chất có cấu trúc tương tự như estrogen, giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Điều này rất hữu ích cho phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh, giúp giảm các triệu chứng như nóng bừng, đổ mồ hôi đêm, và cải thiện tâm trạng.

Ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, isoflavone trong đậu phụ có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày. Hợp chất này hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương từ các gốc tự do.

Mặc dù đậu phụ rất có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai ăn cũng thích hợp. 4 nhóm người sau đây nếu ăn quá nhiều đậu phụ sẽ gây hại cho sức khỏe.

Đậu phụ tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4 nhóm người nên hạn chế ăn đậu phụ

Con người gout

Đậu phụ là thực phẩm có lượng purin khá cao, cứ 100g đậu phụ thì chứa khoảng 55,5 mg purin. Bởi vậy, bệnh nhân bệnh gút tốt nhất không nên ăn quá nhiều đậu phụ bởi nó sẽ làm tăng axit uric trong máu, dễ gây ra cơn gút cấp tính hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh, gây nguy hiểm đến sức khỏe cơ thể.

Bệnh nhân bị viêm dạ dày

Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính và viêm dạ dày mạn tính cũng không nên ăn quá nhiều đậu phụ. By chứa nhiều thực vật nên nếu ăn quá nhiều đậu phụ cùng một lúc, không chỉ cản trở quá trình hấp thụ sắt của cơ thể mà còn kích thích tiết axit trong dạ dày gây đầy hơi đầy hơi ở lòng.

Bệnh nhân nhân ruột dày tá tràng

Viêm dạ dày tá tràng chủ yếu bao gồm viêm loét dạ dày , hành tá tràng, chống lại những bệnh nhân bệnh bệnh này, chức năng tiêu hóa yếu hơn so với người bình thường. Nếu ăn đậu phụ, một loại thực phẩm chứa nhiều nhân purin thì rất có thể sẽ cung cấp tiết nhiều dịch vị, từ đó gây thêm bệnh nặng. Ngoài ra nếu ăn quá nhiều đậu sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chí,… Do đó, bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng chỉ nên ăn ít hoặc không ăn đậu phụ càng tốt.

Đậu phụ tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người bị đau bụng

Đậu phụ có tính hàn, vì vậy đối với một số phụ nữ có thể trạng yếu ớt, tử cung lạnh thì không nên ăn quá nhiều. Đặc biệt đối với những người bị cảm lạnh, nếu ăn đậu phụ quá trình sẽ gây ra tình trạng khó chịu như cấp kích, buồn nôn,…

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