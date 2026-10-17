Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 17/10/2026 05:00

Trứng cút không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo thành các món ăn bài thuốc giúp bồi bổ cơ thể, dưỡng khí huyết và hỗ trợ nâng cao sức khỏe.

Trứng cút là trứng được lấy bởi loài chim cùng tên (chim cút), có tên khoa học là Galliformes. Chim cút là loài chim có kích thước nhỏ được tìm thấy ở châu Âu, Bắc Phi, miền nam Hoa Kỳ và một số vùng của châu Á. Trứng chim cút trung bình nhỏ hơn đáng nhiều so với trứng gà. Trứng có màu trắng hoặc nâu với đốm nâu sẫm.

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng cút hiện nay được tiêu thụ rộng rãi và được bán như một loại thực phẩm quen thuộc trong khắp các nền ẩm thực trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được các công dụng tuyệt vời mà trứng cút mâng lại với cơ thể chúng ta. 

Công dụng của trứng cút

Tăng cường năng lượng

Trứng cút là nguồn protein tuyệt vời giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, đặc biệt khi kết hợp với carbohydrate. Đây có thể là một lựa chọn thay thế hiệu quả cho caffeine hoặc các chất kích thích khác khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng.

Tăng cường trao đổi chất

Vitamin B có trong trứng chim cút giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ sức khỏe của cơ thể. Trao đổi chất chịu trách nhiệm chuyển hóa thức ăn và đồ uống thành năng lượng, đồng thời xây dựng hoặc sửa chữa cơ thể. Trứng chim cút có thể giúp hỗ trợ quá trình quan trọng này và chức năng của các cơ quan.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mỗi ngày, cơ thể chúng ta phải làm việc chăm chỉ để chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào, dẫn đến bệnh tật và lão hóa. Trứng cút chứa vitamin A, có thể giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ sức khỏe của bạn.

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Nguồn Vitamin A cùng các khoáng chất trong trứng cút giúp bảo vệ giác mạc, giảm nguy cơ khô mắt, mỏi mắt và thoái hóa điểm vàng. Đây là thực phẩm rất tốt cho người thường xuyên làm việc trước màn hình máy tính hoặc trẻ em đang trong độ tuổi đi học.

Tăng cường trí nhớ và phát triển não bộ

Hàm lượng Choline và Vitamin B12 trong trứng cút đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc màng tế bào thần kinh và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh. Nhờ đó, loại thực phẩm này giúp cải thiện khả năng tập trung, tăng cường trí nhớ cho người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển trí não tối ưu ở trẻ em.

Lưu ý khi sử dụng trứng cút

Hầu hết trứng cút trên thị trường đều chưa được khử trùng. Điều đó có nghĩa là vỏ của chúng có thể còn lưu lại nhiều loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

Vì thế, các đối tượng như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch yếu nên hạn chế ăn một số món như cút lộn, thịt kho trứng cút, trứng chim cút xào me…

Nếu ăn những món này, họ phải đảm bảo chúng đã được rửa sạch vỏ trước khi chế biến và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu bạn bị dị ứng trứng gà thì cũng có thể dị ứng trứng của chim cút. Trong trường hợp này, bạn nên đặc biệt thận trọng khi ăn loại thực phẩm này. Tốt nhất là hãy tham khảo trước ý kiến của chuyên gia y tế để biết mức độ tiêu thụ trứng an toàn của mình.

Ngay cả khi không dị ứng trứng gà, bạn vẫn có thể bị dị ứng trứng cút. Vì thế, nếu chưa từng ăn loại thực phẩm này, bạn hãy bắt đầu thử với số lượng rất ít rồi tăng dần để đánh giá tình trạng dị ứng.

Loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Cải thảo được biết đến là một loại rau xanh giàu dinh dưỡng và được sử dụng trong nhiều thế kỷ với mục đích dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Vậy cụ thể thì cải thảo có tác dụng gì bên cạnh cung cấp nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho cơ thể?

Xem thêm
Từ khóa:   trứng cút dinh dưỡng công dụng của trứng cút

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 2 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Vừa kết hôn, tôi đã gặp cảnh khó xử nhất đời trong đêm đầu tiên về nhà chồng

Vừa kết hôn, tôi đã gặp cảnh khó xử nhất đời trong đêm đầu tiên về nhà chồng

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tự hào vì lấy được chồng lương cao, tôi không ngờ có ngày phải ám ảnh với chính người đầu ấp tay gối

Tự hào vì lấy được chồng lương cao, tôi không ngờ có ngày phải ám ảnh với chính người đầu ấp tay gối

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/8/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/8/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Khám phá giá trị dinh dưỡng dồi dào và nguồn đạm chất lượng từ loại cá phổ biến

Khám phá giá trị dinh dưỡng dồi dào và nguồn đạm chất lượng từ loại cá phổ biến

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích