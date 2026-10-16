Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện cửa hàng Hữu Gạo do vợ chồng Hữu - Dịu làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn sản xuất, buôn bán gạo giả.

Theo thông tin báo Thanh Niên , ngày 16.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu (43 tuổi) và Võ Thị Dịu (36 tuổi, cùng ở thôn Chư Ty, xã Đức Cơ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai người đang trực tiếp đóng gạo giá rẻ vào các bao bì mang nhãn hiệu Gạo dẻo Thái Sơn, loại 25 kg/bao.

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất kho hàng của vợ chồng Hữu tại thôn Chư Ty.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo đã đóng gói, gắn nhãn Gạo dẻo Thái Sơn; hơn 5 tấn gạo nguyên liệu đang chờ đóng gói. Ngoài ra, công an còn thu giữ vỏ bao bì giả mạo, máy khâu miệng túi, cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc đóng gói.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Gạo dẻo Thái Sơn là sản phẩm chính hãng của Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn, có địa chỉ tại lô C5, Cụm công nghiệp Tân An 1, tỉnh Đắk Lắk.

Để xác định nguồn gốc số gạo thu giữ, cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi giám định. Kết quả xác định toàn bộ số gạo tại kho của vợ chồng Hữu không phải sản phẩm do Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn sản xuất.

Lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo giả đã được đóng gói thành phẩm mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, các đối tượng khai nhận, do người tiêu dùng trên địa bàn và các xã lân cận ưa chuộng “Gạo dẻo Thái Sơn” nên L.V.H đã mua gạo giá rẻ hơn, đóng vào bao bì mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” để bán ra thị trường nhằm kiếm lời.

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Công an khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an, lực lượng quản lý thị trường hoặc hội bảo vệ người tiêu dùng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu và Võ Thị Dịu để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.