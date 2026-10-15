Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Văn Chọn (46 tuổi, ngụ xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Chọn (SN 1980, ngụ xã Phong Hiệp, Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”. Trước đó, khoảng 8h ngày 8/10, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Hứa Văn Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (địa chỉ ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau).

Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen). Ảnh: Báo Thanh Niên. Làm việc với cơ quan Công an, Hứa Văn Chọn khai nhận là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do Thái Thị Đào - vợ của Chọn, làm người đại diện pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời - con ruột của Chọn, làm người đại diện pháp luật). Cả hai công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất phân bón từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sau đó thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để bán ra thị trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón với tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 81 tấn; 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau. Đồng thời, công an tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, thu giữ 191 bao phân bón giả. Bên trong Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Thanh Niên, qua điều tra, công an xác định Chọn hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay, bán ra thị trường số lượng rất lớn, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Riêng 10 ngày trước khi bị bắt quả tang (từ 28.9 đến 7.10), Chọn đã sản xuất và bán 1.051 bao phân bón, tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ sản xuất phân bón giả nêu trên.

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn Vũ Thị Hoa (ở Lạng Sơn) thuê người đóng gói bim bim, nui chiên, tăm đậu... giả tại nhà, sau đó bán cho các hàng quán, xe đẩy trước cổng trường học.

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