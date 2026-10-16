Khám phá giá trị dinh dưỡng dồi dào và nguồn đạm chất lượng từ loại cá phổ biến

Dinh dưỡng 16/10/2026 05:00

Cá nục là loại cá biển giàu protein, đồng thời cung cấp omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Hiểu rõ giá trị dinh dưỡng và lợi ích của cá nục giúp bạn sử dụng thực phẩm này phù hợp hơn.

Những lợi ích sức khỏe từ việc ăn cá đem lại, đặc biệt là cá nục, đã được ghi nhận và khuyến khích trong những năm gần đây. Cá là thực phẩm chứa chất béo bão hòa thấp nên được coi là sự lựa chọn thay thế tốt hơn cả thịt hoặc sản phẩm từ gia cầm.

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Ảnh minh họa: Internet

Cá nục có thành phần dinh dưỡng vô cùng phong phú, là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể như: Protein canxi, photpho, kali, selen, magie, vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B12, vitamin C, choline, folate,... Cá nục còn cung cấp hàm lượng lớn axit béo omega 3 và axit béo omega 6 cũng như chất béo không bão hòa đơn.

Công dụng của cá nục 

Dồi dào axit béo omega-3 tốt cho tim mạch

Mặc dù có mức giá bình dân, cá nục thuộc nhóm cá béo giàu axit béo Omega-3 (EPA và DHA). Các chất béo lành mạnh này có tác dụng làm giảm chỉ số triglycerides trong máu, hạ huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám gây xơ vữa động mạch. Tiêu thụ cá nục thường xuyên giúp bảo vệ hệ tim mạch và giảm rủi ro đột quỵ.

Thúc đẩy phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ

Lượng DHA phong phú trong cá nục đóng vai trò then chốt trong cấu trúc tế bào thần kinh. Bổ sung cá nục vào bữa ăn giúp trẻ nhỏ phát triển trí não, cải thiện khả năng tập trung, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer).

Khám phá giá trị dinh dưỡng dồi dào và nguồn đạm chất lượng từ loại cá phổ biến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao

Cá nục là nguồn bổ sung đạm (protein) hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đạm từ cá nục rất dễ tiêu hóa, hỗ trợ xây dựng cơ bắp, phục hồi mô tổn thương và tạo cảm giác no lâu, cực kỳ phù hợp cho người tập luyện thể thao hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

Tăng cường sức khỏe xương

Cá nục là thực phẩm tự nhiên hiếm hoi chứa hàm lượng Vitamin D cao. Vitamin D đóng vai trò là chất dẫn truyền giúp cơ thể hấp thu tối đa Canxi và Phốt pho. Đặc biệt, khi chế biến các món cá nục kho rục xương, cơ thể còn nhận thêm lượng Canxi dồi dào giúp củng cố mật độ xương và phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Khám phá giá trị dinh dưỡng dồi dào và nguồn đạm chất lượng từ loại cá phổ biến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch

Cá nục chứa khoáng chất Selen và Vitamin B12 – hai dưỡng chất quan trọng giúp củng cố hàng rào miễn dịch. Selen đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, giảm tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể và hỗ trợ chức năng tuyến giáp hoạt động khỏe mạnh.

Những ai cần lưu ý khi ăn cá nục?

Cá nục giàu dinh dưỡng nhưng mức độ phù hợp còn phụ thuộc vào loài cá, khẩu phần và tình trạng sức khỏe. Một số nhóm cần lưu ý gồm:

Người dị ứng cá: Có thể xuất hiện nổi mề đay, sưng, rối loạn tiêu hóa, khó thở hoặc phản ứng nghiêm trọng. Người đã xác định dị ứng nên tránh loại cá gây phản ứng.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nên ưu tiên các loài cá có hàm lượng thủy ngân thấp và ăn đa dạng thay vì tập trung vào một loại.

Khám phá giá trị dinh dưỡng dồi dào và nguồn đạm chất lượng từ loại cá phổ biến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ: Cần chọn cá phù hợp với độ tuổi, ít thủy ngân và loại bỏ xương để giảm nguy cơ hóc.

Người cần hạn chế natri: Cá nục khô, ướp muối hoặc chế biến sẵn có thể chứa nhiều natri hơn cá tươi.

Người có chế độ ăn điều trị: Khẩu phần cá nên được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe và hướng dẫn y tế.

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