Theo lịch phát sóng được công bố, Gả Kim Thoa dự kiến ra mắt trên CCTV-8 từ ngày 16/10, đồng thời được phát hành độc quyền trên nền tảng Youku. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiếu Giai Nhân, do Dương Long đạo diễn và Châu Mạt viết kịch bản. Trong tác phẩm, Điền Hi Vi đảm nhận hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại, hai cô gái có ngoại hình giống nhau nhưng khác biệt về thân phận, hoàn cảnh sống và tính cách.

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đang trở thành chủ đề tranh luận trước ngày lên sóng. Nguyên nhân xuất phát từ những thay đổi đáng kể so với tiểu thuyết gốc, đặc biệt là xuất thân của nữ chính Ngụy Nhiêu và tình tiết tráo đổi thân phận được đẩy lên thành tuyến truyện quan trọng.

Trong nguyên tác, câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Lục Trạc, thế tử phủ Anh Quốc Công, và Ngụy Nhiêu, đích nữ phủ Thừa An Bá. Sau khi Lục Trạc bị thương nặng, rơi vào hôn mê, Ngụy Nhiêu được chọn làm cô dâu xung hỉ. Tuy nhiên, cô không chấp nhận hoàn toàn sự sắp đặt mà chủ động đưa ra ba điều kiện hôn nhân, trong đó có khoản sính lễ lên tới 100.000 lượng.

Sau khi Lục Trạc tỉnh lại, những khác biệt trong tính cách khiến cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ những va chạm ban đầu, mối quan hệ dần phát triển theo mô típ cưới trước yêu sau, đan xen các tình huống hài hước và quá trình nam chính thay đổi thái độ với vợ. Hình tượng Ngụy Nhiêu thông minh, thực tế, có chính kiến được xem là một trong những điểm hấp dẫn của nguyên tác.

Tuy nhiên, phiên bản truyền hình đã điều chỉnh đáng kể hoàn cảnh của nữ chính. Ngụy Nhiêu bị tráo đổi từ nhỏ, phải sống ngoài phố và kiếm sống bằng nghề đổ phân đêm. Trong khi đó, Quân Đại mang thân phận thật của cô, lớn lên trong nhung lụa nhưng được khắc họa với tính cách kiêu căng, tàn nhẫn.

Khi gia đình sắp xếp hôn sự xung hỉ cho Lục Trạc, Quân Đại không muốn kết hôn thay người khác, còn Ngụy Nhiêu đồng ý xuất giá để có tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi. Sau hôn lễ, Lục Trạc tỉnh lại và nhận ra tân nương có nhiều điểm khác thường, mở ra những tình huống đấu trí giữa hai người.

Những thay đổi này khiến một bộ phận độc giả lo ngại bộ phim sẽ làm lu mờ nét tính cách chủ động, sắc sảo của Ngụy Nhiêu trong nguyên tác. Việc nhấn mạnh màn tráo đổi thân phận cũng có nguy cơ khiến trọng tâm câu chuyện chuyển từ hành trình tình cảm của cặp đôi chính sang mâu thuẫn giữa hai cô gái có xuất thân đối lập.

Dù vậy, hướng cải biên vẫn có thể tạo thêm xung đột và chiều sâu cho các nhân vật nếu được xử lý hợp lý. Tính đến giữa tháng 9, Gả Kim Thoa ghi nhận hơn 1,415 triệu lượt đặt lịch xem trước trên Youku, cho thấy dự án vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể.

Khi phim chính thức lên sóng, diễn xuất của Điền Hi Vi trong hai vai diễn cùng cách triển khai kịch bản sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định liệu phiên bản truyền hình có thể thuyết phục khán giả hay không.