Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên 'gây sốt' với loạt ảnh cưới đẹp như mơ

Sao quốc tế 13/08/2026 17:37

Loạt ảnh cưới của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong bộ ảnh, Điền Hi Vi diện váy cưới trắng, còn Hồ Nhất Thiên xuất hiện lịch lãm với vest đen. Sự kết hợp giữa hai gam màu đối lập tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch vừa trẻ trung cho cặp đôi.

Loạt ảnh cưới của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong bộ ảnh, Điền Hi Vi diện váy cưới trắng, còn Hồ Nhất Thiên xuất hiện lịch lãm với vest đen. Sự kết hợp giữa hai gam màu đối lập tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch vừa trẻ trung cho cặp đôi.

Điểm đặc biệt nằm ở phụ kiện mà cả hai sử dụng. Thay vì bó hoa cưới truyền thống, Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên lại cầm những cây xà lách làm “hoa cưới”. Chi tiết độc đáo này mang đến màu sắc hài hước, tinh nghịch, đồng thời tạo điểm nhấn khác biệt cho bộ ảnh.

Trong một số khoảnh khắc, Điền Hi Vi thoải mái đặt tay lên má Hồ Nhất Thiên. Nam diễn viên cũng nhẹ nhàng vén khăn voan cho bạn diễn. Những tương tác tự nhiên giúp loạt ảnh không quá khuôn mẫu, đồng thời tạo cảm giác gần gũi và ngọt ngào.

Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên 'gây sốt' với loạt ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 1Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên 'gây sốt' với loạt ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 2Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên 'gây sốt' với loạt ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 3

Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên hiện cùng tham gia Bạn Gái Thiên Tài. Đây là dự án tình cảm hiện đại xoay quanh những người trẻ sở hữu năng lực nổi bật. Màn kết hợp của hai diễn viên đã được chú ý từ khi những hình ảnh đầu tiên của phim được công bố.

Nếu trên màn ảnh, cả hai đảm nhận những nhân vật có tính cách và màu sắc riêng, thì trong bộ ảnh mới, Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên lại mang đến hình ảnh trẻ trung, thoải mái và có phần nghịch ngợm. Sự đối lập giữa trang phục cưới sang trọng với món “hoa cưới” là xà lách khiến bộ ảnh trở nên vui nhộn nhưng vẫn giữ được nét lãng mạn.

Đặc biệt, những cử chỉ thân mật giữa hai diễn viên càng khiến khán giả chú ý. Việc Điền Hi Vi tự nhiên chạm vào mặt bạn diễn hay Hồ Nhất Thiên vén khăn voan giúp cả hai tạo cảm giác ăn ý trước ống kính. Nhiều khán giả cũng kỳ vọng sự tương tác này sẽ được thể hiện rõ hơn trong Bạn Gái Thiên Tài.

Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên 'gây sốt' với loạt ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 4Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên 'gây sốt' với loạt ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 5

Loạt ảnh lần này không chỉ gây ấn tượng nhờ ngoại hình của hai diễn viên mà còn cho thấy cách ê-kíp tạo điểm nhấn bằng những chi tiết hài hước. Hình ảnh Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên trong trang phục cưới vì thế nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.

Với sự kết hợp giữa vẻ ngoài đẹp mắt, những khoảnh khắc ngọt ngào và cách tạo hình độc đáo, bộ ảnh cưới đã mang đến một màn quảng bá thú vị cho Bạn Gái Thiên Tài, đồng thời tiếp tục thu hút sự chú ý dành cho cặp đôi Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên.

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