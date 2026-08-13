Thẩm Đằng xô đổ kỷ lục, trở thành cái tên đặc biệt của phòng vé Cbiz

Sao quốc tế 13/08/2026 15:34

Thẩm Đằng vừa thiết lập một cột mốc đặc biệt trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi tổng doanh thu phòng vé của các tác phẩm mà nam diễn viên tham gia đã vượt mốc 41,5 tỷ NDT.

Thẩm Đằng vừa thiết lập cột mốc đặc biệt trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi tổng doanh thu phòng vé của các tác phẩm có sự tham gia của nam diễn viên vượt 41,5 tỉ NDT. Thành tích này giúp anh trở thành diễn viên đầu tiên của Cbiz vượt mốc 40 tỉ NDT doanh thu phòng vé, tiếp tục củng cố vị thế “ông hoàng phòng vé” của màn ảnh Hoa ngữ.

Theo thống kê được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Thẩm Đằng hiện dẫn đầu danh sách những diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất. Anh đã tham gia khoảng 25 tác phẩm, với doanh thu trung bình khoảng 1,6 tỉ NDT mỗi phim. Thành tích này được cho là bỏ xa người đứng thứ hai là Ngô Kinh, với tổng doanh thu khoảng 35,5 tỉ NDT.

Thẩm Đằng xô đổ kỷ lục, trở thành cái tên đặc biệt của phòng vé Cbiz - Ảnh 1

Điều đáng chú ý là phần lớn doanh thu của Thẩm Đằng đến từ phim hài và những tác phẩm thiên về giải trí. Lối diễn tự nhiên, biểu cảm duyên dáng cùng khả năng tạo tiếng cười đặc trưng giúp nam diễn viên nhiều lần góp mặt trong các dự án đạt thành tích phòng vé ấn tượng.

Tuy nhiên, kỷ lục thương mại cũng đi kèm một nghịch lý. Dù sở hữu sức hút phòng vé vượt trội, Thẩm Đằng vẫn chưa giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại những giải thưởng điện ảnh lớn như Kim Kê, Bách Hoa hay Hoa Biểu.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng đây là khoảng trống đáng tiếc trong sự nghiệp của nam diễn viên. Một số ý kiến nhận định phim hài vẫn chưa được hệ thống giải thưởng chính thống đánh giá tương xứng, khi thể loại này thường bị xem thiên về giải trí và khó đáp ứng những tiêu chí truyền thống về chiều sâu tâm lý hay giá trị nghệ thuật.

Vì thế, Thẩm Đằng thường được ví như “vị vua không ngai” của điện ảnh Trung Quốc. Hơn 40 tỉ NDT doanh thu phòng vé nhưng chưa có danh hiệu Ảnh đế tại các giải thưởng lớn đã tạo nên sự đối lập thú vị giữa sức hút thương mại và sự công nhận từ giới chuyên môn.

Thẩm Đằng xô đổ kỷ lục, trở thành cái tên đặc biệt của phòng vé Cbiz - Ảnh 2

Ở thời điểm lập kỷ lục, Thẩm Đằng cũng trở lại màn ảnh với “Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long”, ra rạp từ ngày 11.8. Phim đạt điểm 9,8 trên Taopiaopiao và Maoyan sau các suất chiếu sớm. Nếu tiếp tục duy trì sức hút khi công chiếu chính thức, tác phẩm có thể giúp Thẩm Đằng nâng thêm thành tích phòng vé vốn đã rất ấn tượng.

Với cột mốc 41,5 tỉ NDT, Thẩm Đằng một lần nữa chứng minh vị thế đặc biệt của mình: chưa sở hữu danh hiệu Ảnh đế, nhưng đã trở thành một trong những cái tên có sức hút thương mại lớn nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

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