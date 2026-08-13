Giá vàng hôm nay, ngày 13/8/2026: Tiếp tục tăng, vàng SJC tiến gần 145 triệu/lượng

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (13/8), vào lúc 8h35', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 141,6-144,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Đến cuối phiên 12/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 12/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với buổi sáng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.420 USD/ounce, cao hơn hôm qua 35 USD. Kim loại quý tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng do đồng USD sụt giảm sau khi số liệu lạm phát của Mỹ phù hợp với kỳ vọng. Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12.8 (giờ Mỹ), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 7 sau khi giảm 0,4% trong tháng trước. So với cùng kỳ, CPI tăng 3,4%, thấp hơn mức 3,5% trong tháng 6. Nếu loại trừ hai nhóm thực phẩm và năng lượng có mức biến động lớn, CPI lõi tăng 0,2% trong tháng 7, sau khi đi ngang trong tháng 6.

Số liệu này đúng như dự báo từ các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó. Dù vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu lạm phát 2% kỳ vọng của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhưng mức tăng hàng tháng khá thấp, giúp nhiều nhà đầu tư giảm chờ đợi vào việc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất. Công cụ CME FedWatch nhận định, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 40% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 46% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Điều này đang hỗ trợ vàng đi lên.