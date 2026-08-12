Trượt chân khi chụp ảnh, cô gái trượt chân rơi xuống hố sâu cách đường 100m ở Sơn Trà

Khoảng 19h40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo có người bị nạn rơi xuống hố sâu tại khu vực trên.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 12/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu một cô gái rơi xuống hố sâu trên núi Sơn Trà trong đêm.

Hai cán bộ, chiến sĩ được cử tiếp cận nạn nhân, sử dụng dây, đèn pin, đai an toàn và mũ bảo hộ. Sau khi kiểm tra tình trạng, lực lượng cứu hộ cố định dây an toàn cho nạn nhân, triển khai hệ thống dây cứu nạn để đưa cô gái lên khỏi hố sâu.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã điều động xe cứu nạn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân. Qua trinh sát, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân là nữ, rơi xuống vị trí cách đường khoảng 100m. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân vẫn tỉnh táo.

Kịp thời cứu một nữ sinh bị trượt chân rơi xuống vực sâu. Ảnh: Báo Dân trí.

Đến khoảng 20h55 cùng ngày, nạn nhân được đưa lên vị trí an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nạn nhân được xác định là N.T.L. (19 tuổi, sinh viên tại Đà Nẵng). Theo thông tin khai thác ban đầu, trong lúc chụp ảnh tại khu vực bán đảo Sơn Trà, nữ sinh viên này không may trượt chân và rơi xuống hố.

Trước đó, trên địa bàn bán đảo Sơn Trà cũng xảy ra vụ tai nạn khi chụp ảnh. Cụ thể theo VTC News, khoảng 6h ngày 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc di chuyển, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng cuốn.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Hải đội Dân quân thường trực khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để tổ chức tìm kiếm.

Việc tìm kiếm các nạn nhân có sự phối hợp của Vùng 3 Hải quân, Công an thành phố, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II. Ngoài ra, các tàu cá của ngư dân hoạt động gần khu vực cũng được huy động tham gia ứng cứu.

Tầm 8h, tàu cá ĐNa 37141-TS của ông Nguyễn Phú Hồng phát hiện, cứu được anh Nguyễn Th. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho tàu SAR 274 để chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 14h, các lực lượng trên kíp Tàu 629, Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu được chị Trương Thị Ph. tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ổn định.