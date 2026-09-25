Theo thông tin ban đầu, Luân và chị T.N.D. (SN 2000) là vợ chồng nhưng đã ly thân. Hơn 12h ngày 24/9, Luân đi qua nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, nơi gia đình chị D. sinh sống, rồi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 25/9, Công an TPHCM đang lấy lời khai Lê Minh Luân (SN 2000) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi gây án, Luân rời khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.

Vụ việc khiến chị T.K.T. (SN 1990, chị dâu của Luân) tử vong tại chỗ. Chị T.N.D. tử vong tại bệnh viện. Ông T.V.N. (SN 1963, cha vợ của Luân) và H.H.T. (SN 2008, cháu vợ) bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á.

Theo thông tin báo VietNamNet, khoảng 1 năm trước, vợ chồng Luân tới ở trọ tại đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, để làm ăn. Luân làm thợ sửa xe cho một cơ sở ở huyện Hóc Môn cũ, còn chị D. làm công nhân may. Gia đình nhà vợ của Luân cũng thuê các phòng trọ ở gần đó.

Thời gian gần đây, vợ chồng Luân phát sinh mâu thuẫn. Chị D. qua ở cùng chị T. tại phòng trọ cách đó vài mét.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Dân trí.

Đầu giờ chiều 24/9, Luân cầm hung khí qua phòng trọ của chị T. để tìm vợ. Lúc này, ông N., chị T., chị D. và cháu H.H.T. đang ở trong phòng, trong đó chị D. và cháu H.H.T. nằm ngủ trên gác.

Luân đã dùng hung khí tấn công cả 4 người, khiến chị T. tử vong tại chỗ; ông N., chị D. và cháu H.H.T. bị thương. Dù các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng chị D. cũng tử vong sau đó. Đến hiện tại, ông N. và cháu H.H.T. không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Luân bỏ trốn khỏi hiện trường và di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, công an phối hợp cùng các lực lượng khác đã bắt giữ được nghi phạm.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường và phong tỏa 2 phòng trọ liên quan đến vụ án.