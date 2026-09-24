Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Bà Ipho Na-hae, 66 tuổi, thành viên của bộ tộc Muser ở miền bắc Thái Lan đã đi quãng đường 128km để gặp bạn trai, người này tự xưng là phi công tại Sân bay Quốc tế Chiang Mai. Tuy nhiên, sau đó bà phát hiện ra mình đã bị lừa trong một vụ lừa đảo tình yêu bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

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