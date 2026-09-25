Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế của mình, giữ một chức vụ cao trong tập thể.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi 14 ngày tới, tuổi Tý có một ngày tươi vui, có nhiều thông tin tốt lành. Con giáp này là người sống tình cảm, lạc quan nên được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Tuy nhiên cũng chính vì những lời khen đó mà bản mệnh dễ trở nên cao ngạo, thích thể hiện bản thân và nó không hề tốt cho con đường sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngày Tý Sửu nhị hợp nên vận trình tình cảm của con giáp này khăng khít, bản mệnh và đối phương chịu dành thời gian tìm hiểu và lắng nghe nửa kia của mình nhiều hơn. Song điều quan trọng nhất chính là đôi bên đều muốn vun đắp cho mối quan hệ này và dần hoàn thiện những khuyết điểm trong mắt đối phương.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 14 ngày tới, nhờ Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi khá vượng cát khí, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bạn cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn đã lên kế hoạch.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được tình yêu của mình ở mức ổn định. Dù cả hai không nói quá nhiều với nhau, nhưng tuổi Mùi cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở bên người ấy, không cần phải cố gắng hay nỗ lực quá nhiều.

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