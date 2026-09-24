Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 24/09/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo vào đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, tuổi Thìn dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc, Tuổi Thìn có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, tuổi Mão phải vừa thận trọng trong hành động vừa cân nhắc trong lời ăn tiếng nói của mình. Có thể người khác hiểu nhầm ý và làm sai nhưng lại khiến bản mệnh gặp rắc rối. Con giáp này cần cố gắng bình tĩnh, xử lý vấn đề một cách cẩn thận và tránh việc tranh cãi.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng ảnh hưởng tới cả tình cảm trong gia đình. Lục đục, căng thẳng xảy ra cũng chỉ vì một số vấn đề nhỏ không thể thống nhất. Nếu có thể, bản mệnh hãy nhường người ấy phần thắng để mọi việc được êm xuôi.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thiên Quan ám hại nên tuổi Thân phải tránh xa kiện cáo, cãi cọ trong ngày mới coi chừng ảnh hưởng tới công việc. Bạn trẻ tuổi này dễ gặp một số trở ngại trong công việc, xích mích với đồng nghiệp, khách hàng lớn đến mức làm bạn cảm thấy chán nản muốn bỏ việc.  

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thổ Thủy bất dung không tốt cho đường tình cảm của bạn. Các bạn trẻ nên xem lại cách ứng xử với người thân nhé, họ đang buồn vì bạn. Các bạn nữ mới kết hôn đừng quá thân với một số người bên gia đình chồng coi chừng bị chính những người đó nói xấu sau lưng.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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