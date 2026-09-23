Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Trong cuộc phỏng vấn tại show diễn, Dương Mịch tiết lộ kiểu tóc mới không hoàn toàn là sản phẩm của ê-kíp tạo hình. Cô cho biết mình đã tự tay cắt tóc ngắn và cắt cả phần tóc mái ngay tại địa điểm diễn ra sự kiện.

Tại show diễn Prada trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan, Dương Mịch diện trang phục thuộc bộ sưu tập Prada Holiday 2026 chưa được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, tâm điểm trong lần xuất hiện này lại nằm ở mái tóc được cắt ngắn cá tính, khác biệt đáng kể so với hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên.

Không dừng lại ở việc thay đổi kiểu tóc, nữ diễn viên còn tự quyết định màu tóc. Dương Mịch chia sẻ, sau khi cắt tóc vào buổi sáng, cô nhận thấy mái tóc ngắn khiến màu tóc trông sáng hơn mong muốn. Vì vậy, đến buổi chiều, cô quyết định nhuộm tóc tối hơn để hoàn thiện diện mạo trước khi xuất hiện tại show Prada.

Mái tóc nâu xám được cắt gọn, để lộ phần tai và ôm lấy đường nét gương mặt, giúp diện mạo của Dương Mịch trở nên sắc sảo, hiện đại hơn. Cô kết hợp kiểu tóc này với áo len sát nách cổ lọ màu xám đậm và chân váy midi họa tiết kẻ caro bằng vải tweed, tạo nên tổng thể mang đậm tinh thần cổ điển pha hiện đại của Prada.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, diện mạo mới của Dương Mịch nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ và truyền thông. Nhiều bình luận dành lời khen cho nữ diễn viên, cho rằng mái tóc ngắn giúp cô trở nên cá tính và nổi bật hơn. Một số khán giả còn ví Dương Mịch như “búp bê Barbie phiên bản đời thực” và gọi cô là “người sành thời trang”.

Bên cạnh màn biến hóa ngoại hình, Dương Mịch còn gây chú ý bởi màn tương tác với Lý Hiện tại show Prada. Nam diễn viên đăng ảnh chụp cùng Dương Mịch và cựu ngôi sao NBA Dwyane Wade, đồng thời gọi nữ diễn viên là “siêu Barbie của ngày hôm nay”.

Dương Mịch sau đó để lại bình luận dưới bài đăng của Lý Hiện: “Cảm ơn người bạn đồng hành xem show vừa đẹp trai vừa phong độ, lát gặp nhé”. Lý Hiện đáp lại ngắn gọn: “Lát gặp!”.

Màn tương tác tự nhiên, hài hước của hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số khán giả bày tỏ mong muốn Dương Mịch và Lý Hiện có dịp hợp tác trong một dự án phim. Hiện cả hai đều là đại sứ của Prada.

Sau show diễn Prada, Dương Mịch tiếp tục góp mặt tại Vogue World 2026 ở Milan. Cô được chú ý khi trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ thế hệ 8X đầu tiên xuất hiện tại cả Met Gala và Vogue World.