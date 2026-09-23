Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 23/09/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe trong 3 tháng 10, 11, 12/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, tuổi Thân đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, Tam Hợp đem tới cho người tuổi Mùi nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bạn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người xung quanh nên bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ.

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những người trẻ tuổi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước. Càng sớm hiện thực hóa các mục tiêu, bạn lại càng nhanh chóng bước gần hơn tới cái đích mà mình đặt ra.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, tuổi Thìn khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bản mệnh đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển, nhờ thế mà được nhiều người kính trọng. 

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm công ăn lương, con giáp này khiến cấp trên ấn tượng bởi con giáp này chính là người có thể tìm ra hướng đi mới cho những công việc tưởng chừng đã theo lối mòn. Đây là lúc bản mệnh tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

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