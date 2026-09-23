Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/09/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 5 ngày tới, Kiếp Tài lâm vận không tốt cho công việc của tuổi Mùi ngày này. Tuyệt đối không khai trương, ký hợp đồng hay nhập hàng trong hôm nay vì rất dễ thua lỗ. Tuổi này không nên nhảy việc, an phận sẽ tốt hơn trong thời gian tới nếu như không muốn bấp bênh.

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm ăn lớn cần chi tiền lớn dù được bất cứ ai trợ lực bạn vẫn phải đề phòng, nên tĩnh không nên động, tránh xuất hành, đi xa. Đã uống rượu bia hoặc cảm thấy khó chịu trong người thì không nên lái xe, nên nhờ người khác chở về kẻo vừa mất tiền lại bị thương

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 5 ngày tới, tuổi Dậu có thể sẽ bị người khác gây trở ngại nhưng nguyên nhân cũng là vì tính cách nóng nảy của bản mệnh. Nếu bản mệnh không kiềm chế cảm xúc và có thái độ hành xử đúng mực thì còn có thể xảy ra mâu thuẫn lớn hơn.

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của con giáp này cũng có dấu hiệu hao tổn trong hôm nay. Nếu bản mệnh không tìm hiểu thông tin kỹ càng trước khi quyết định đầu tư thì có thể mất tiền như chơi, tốt nhất là nên tham khảo thêm ý kiến của người đi trước, người có chuyên môn để tránh mắc phải sai lầm.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 5 ngày tới, tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp. Bản mệnh không muốn lắng nghe ý kiến của người khác vì cho rằng tự mình có thể giải quyết mọi chuyện. Ngoài ra, bản mệnh cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với tuổi Thìn, dù con giáp này có tài giỏi đi chăng nữa. Hãy nhìn nhận lại bản thân mình. 

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn mọi chuyện xấu đi, con giáp này cần phải đánh giá vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Ngoài kia vẫn còn nhiều người tài giỏi hơn và xứng đáng để bản mệnh học tập.

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