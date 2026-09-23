"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Sau ngày 23/9, Chính Quan tương trợ, người tuổi Dần phát huy được tính sáng tạo của mình và tìm ra hướng giải quyết mới cho nhiều công việc quen thuộc. Bạn có thể gây ấn tượng với lãnh đạo.

Vì thế, dù là người mới trong tập thể đi nữa, bạn cũng hãy tự tin nêu lên ý kiến của mình. Có thể những cố gắng nhỏ bé của bạn ở giờ phút này sẽ trở thành nấc thang để bạn bước trên con đường thăng tiến trong tương lai.

Con giáp tuổi Mão

Sau ngày 23/9, Tam Hợp cục xuất hiện của người tuổi Mão mang tới cho con giáp này những bước tiến khá lớn trong công việc. Bạn phát huy hết năng lực của mình và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bạn. Dù vậy, bạn cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà xôi hỏng bỏng không.

Con giáp tuổi Sửu

Sau ngày 23/9, tuổi Sửu quá vội vàng thể hiện tài năng của bản thân, vì thế mà bản mệnh rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến nhiều người ngứa mắt, thậm chí chê cười. Phương diện làm ăn cũng chưa thu được kết quả khả quan bởi bản mệnh thường đưa ra quyết định quá vội vàng, để lỡ cơ hội phù hợp hơn ở phía sau. Thiệt hại phải chịu trong ngày hôm nay chính là bài học kinh nghiệm đắt giá.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, tuổi Sửu cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bản mệnh vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần lữa khiến bệnh trở nặng.

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