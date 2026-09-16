Từ giờ đến cuối tháng 9, 3 con giáp gặp thời gặp thế, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng mánh, kiếm tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 16/09/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào gặp thời gặp thế, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng mánh, kiếm tiền về đầy túi, một bước làm giàu từ nay đến cuối tháng 9 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Từ giờ đến cuối tháng 9, công việc của tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ. Nhờ có tam hội phù trợ, con giáp này có thể tìm ra phương án giải quyết vấn đề hợp lý, dù vấn đề ấy có khó khăn đi chăng nữa.

Từ giờ đến cuối tháng 9, 3 con giáp gặp thời gặp thế, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng mánh, kiếm tiền về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp tuổi Sửu gặp được người có cùng chí hướng với mình. Đó sẽ là người hợp tác ăn ý cùng con giáp này, tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, hãy giữ quan hệ với người đó.

Tuy nhiên Thổ khắc Thủy nhắc nhở con giáp này cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, bởi có vẻ như tuổi Sửu đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên không có thời gian quan tâm đến đối phương. Bản mệnh nên hiểu rằng tình cảm quý giá hơn tiền bạc nhiều.

Con giáp tuổi Tý 

Từ giờ đến cuối tháng 9, người tuổi Tý có Thiên Ấn xuất hiện sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và cho mọi người thấy bạn có tầm nhìn xa trông rộng thế nào. Với sự tập trung cao độ và cả nghiêm túc, bạn nhanh chóng phát hiện ra các sự cố về chi tiết nhỏ sau đó khắc phục. 

Từ giờ đến cuối tháng 9, 3 con giáp gặp thời gặp thế, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng mánh, kiếm tiền về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong đội nhóm, có lẽ bạn là người theo dự án sát sao nhất, bởi vậy, có những điều tưởng như thừa thãi nhưng vẫn được bạn kiên trì thực hiện bởi bạn biết rằng đó là điều cần thiết để dự án phát triển. Sự thật chứng minh bạn đã đúng, sau lần này, mọi người cũng phải nể phục bạn hơn.

Con giáp tuổi Dần

Từ giờ đến cuối tháng 9, người tuổi Dần làm chủ được công việc nhờ Tam Hợp chỉ đường. Hôm nay là ngày đẹp của bạn, kinh doanh có lời, đầu tư chứng khoán thuận lợi, khai trương cửa hàng hay đi xa đều tốt. Con giáp này cứ chịu khó học thêm kiến thức, chăm chỉ tìm tòi thì trình độ lên cực nhanh.  

Từ giờ đến cuối tháng 9, 3 con giáp gặp thời gặp thế, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng mánh, kiếm tiền về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền tài cũng khởi sắc hơn hẳn nhờ Thiên Tài trợ giúp. Những thứ vô dụng, cho dù có rẻ thế nào bạn cũng không mua. Cách quản lý tiền của bạn gần đây rất thông minh. Nhiều người còn may mắn có tiền nhờ nghề tay trái, trúng xổ số.

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