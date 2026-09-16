Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Sao quốc tế 16/09/2026 14:30

Theo những thông tin được chia sẻ trong giới giải trí, gia đình Trần Kim Phi và Lưu Diệc Phi vốn có quan hệ thân thiết. Năm 2008, trong một cuộc phỏng vấn, Trần Kim Phi chủ động đề cập những tin đồn xoay quanh ông và nữ diễn viên.

Trần Kim Phi được biết đến là doanh nhân từng có vai trò đáng kể trong những năm đầu sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Ông cũng công khai cho biết mình là cha nuôi của nữ diễn viên từ khi cô còn nhỏ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người nhiều năm qua không ít lần trở thành chủ đề bàn luận và kéo theo nhiều đồn đoán.

Theo những thông tin được chia sẻ trong giới giải trí, gia đình Trần Kim Phi và Lưu Diệc Phi vốn có quan hệ thân thiết. Năm 2008, trong một cuộc phỏng vấn, Trần Kim Phi chủ động đề cập những tin đồn xoay quanh ông và nữ diễn viên. Ông khẳng định mình là cha nuôi của Lưu Diệc Phi, không phải cha dượng.

Trần Kim Phi kể khi Lưu Diệc Phi khoảng 5 tuổi, ông từng nói rằng nếu có một cô con gái như cô thì thật tốt. Khi đó, cô bé nhảy khỏi ghế và gọi ông là “bố”. Câu chuyện này sau đó thường được nhắc lại khi nói về mối quan hệ giữa hai người.

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm - Ảnh 1

Mối quan hệ càng nhận được sự chú ý khi Lưu Diệc Phi bước chân vào làng giải trí. Công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Giải trí Hồng Tinh Ổ do Trần Kim Phi thành lập năm 1995 từng là đơn vị quản lý Lưu Diệc Phi trong giai đoạn đầu. Khi đó, cô gần như là nghệ sĩ duy nhất của công ty và được đội ngũ hỗ trợ từ việc lựa chọn kịch bản, xử lý hợp đồng đến quảng bá hình ảnh.

Thời điểm bắt đầu sự nghiệp, Lưu Diệc Phi mới khoảng 14 tuổi rưỡi, vừa trở về Trung Quốc và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Sau khi gây chú ý với Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ và Tiên kiếm kỳ hiệp, cô tiếp tục tham gia Vua Kungfu, từng bước khẳng định vị trí trên màn ảnh Hoa ngữ.

Một sự kiện cho thấy mức độ đầu tư dành cho Lưu Diệc Phi là lễ trưởng thành năm 2005, khi cô tròn 18 tuổi. Trần Kim Phi tổ chức sự kiện “Công chúa pha lê - Phi Việt 18” tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, với kinh phí được truyền thông khi đó đưa tin khoảng 1,8 triệu NDT. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt, đồng thời sự kiện cũng đánh dấu việc Lưu Diệc Phi ký hợp đồng với Sony Music.

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm - Ảnh 2

Gần đây, bà Trần Lam tiếp tục đề cập mối quan hệ này và đưa ra cách lý giải riêng về việc Trần Kim Phi trở thành cha nuôi của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, đây là thông tin được bà chia sẻ và không phải lời xác nhận mới từ những người trong cuộc.

Trong nhiều năm, Lưu Diệc Phi và Trần Kim Phi vẫn được công chúng chú ý mỗi khi mối quan hệ được nhắc lại. Về phía Trần Kim Phi, những phát ngôn công khai trước đây của ông xác định mối quan hệ giữa hai người là cha nuôi - con gái nuôi. Sự hỗ trợ của ông trong giai đoạn đầu sự nghiệp cũng được xem là một phần đáng chú ý trong hành trình Lưu Diệc Phi bước vào showbiz.

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Chiều 9/9, người dùng mạng xã hội phát hiện một bức ảnh Lưu Diệc Phi từng chia sẻ sau sự kiện thương hiệu trang sức tại Thượng Hải không còn xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi bức ảnh có liên quan đến màn gặp gỡ giữa cô và Hồ Ngọc Hà tại sự kiện diễn ra hai ngày trước đó.

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