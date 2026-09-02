Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67

Sao quốc tế 02/09/2026 17:00

Một số người bắt gặp mẹ Lưu Diệc Phi, bà Lưu Hiểu Lợi, đang dùng bữa tối với bạn bè. Cựu nghệ sĩ múa 67 tuổi diện chiếc váy hoa màu hồng kết hợp với giày cao gót, trông thanh lịch và rạng rỡ.

Mới đây, bà Lưu Hiểu Lợi, mẹ của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện tại một nhà hàng ở Bắc Kinh. Dù đã ở tuổi 67, bà vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi vóc dáng thanh thoát, tư thế chuẩn mực cùng phong thái trang nhã, sang trọng.

Trong những bức ảnh chân thực do người qua đường chụp lại, bà diện trang phục khá đơn giản với áo trắng không tay, chân váy họa tiết kết hợp cùng giày cao gót.

Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67 - Ảnh 1Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67 - Ảnh 2

Tuy không cầu kỳ hay phô trương thương hiệu, thần thái tự nhiên cùng dáng đứng thẳng, bước đi nhẹ nhàng của bà vẫn toát lên sức hút đặc biệt. Thậm chí khi ngồi ăn hay dùng điện thoại, bà vẫn giữ tư thế rất chuẩn mực.

Cư dân mạng nhận xét, khí chất thanh lịch này chính là dấu ấn khó phai từ nền tảng nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Bà từng tốt nghiệp Học viện Ca múa Vũ Hán, là nghệ sĩ múa cấp quốc gia thông thạo múa dân gian, cổ điển lẫn ballet, từng đoạt giải thưởng Văn Hoa danh giá vào năm 1994.

Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67 - Ảnh 3

Không chỉ truyền lại cho con gái nhan sắc và khí chất đặc biệt, bà Lưu Hiểu Lợi còn là người đồng hành sát sao bên Lưu Diệc Phi từ khi cô mới 14 tuổi bước chân vào showbiz. Bà chăm lo cho nữ diễn viên từ sinh hoạt thường ngày đến công việc, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp Lưu Diệc Phi giữ được sự bình tĩnh trước áp lực giải trí. Đối với Lưu Diệc Phi, mẹ vừa là người thân, vừa là người bạn tri kỷ.

Ở tuổi U70, bà Lưu Hiểu Lợi không chỉ là "mẫu thân của mỹ nhân" mà còn là minh chứng sống động cho thấy thần thái và nét đẹp thanh lịch có thể vượt qua mọi tác động của thời gian.

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và có vị trí vững chắc của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống và khối tài sản của “thần tiên tỷ tỷ” cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

Mối quan hệ đặc biệt giữa Lưu Diệc Phi và nghệ sĩ U90 sau 'Đi đến nơi có gió'

Mối quan hệ đặc biệt giữa Lưu Diệc Phi và nghệ sĩ U90 sau 'Đi đến nơi có gió'

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận

Điều gì khiến Lưu Diệc Phi và nhiều sao hạng A ngày càng khó tìm được vai diễn phù hợp?

Điều gì khiến Lưu Diệc Phi và nhiều sao hạng A ngày càng khó tìm được vai diễn phù hợp?

Kim Ưng 2026: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không có tên trong danh sách đề cử

Kim Ưng 2026: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không có tên trong danh sách đề cử

Đường Yên giữ thói quen đặc biệt, 12 năm liên tiếp chúc sinh nhật Lưu Diệc Phi

Đường Yên giữ thói quen đặc biệt, 12 năm liên tiếp chúc sinh nhật Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 11 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 11 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'