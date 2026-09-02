Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67

Một số người bắt gặp mẹ Lưu Diệc Phi, bà Lưu Hiểu Lợi, đang dùng bữa tối với bạn bè. Cựu nghệ sĩ múa 67 tuổi diện chiếc váy hoa màu hồng kết hợp với giày cao gót, trông thanh lịch và rạng rỡ.

Mới đây, bà Lưu Hiểu Lợi, mẹ của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện tại một nhà hàng ở Bắc Kinh. Dù đã ở tuổi 67, bà vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi vóc dáng thanh thoát, tư thế chuẩn mực cùng phong thái trang nhã, sang trọng.

Trong những bức ảnh chân thực do người qua đường chụp lại, bà diện trang phục khá đơn giản với áo trắng không tay, chân váy họa tiết kết hợp cùng giày cao gót.

Tuy không cầu kỳ hay phô trương thương hiệu, thần thái tự nhiên cùng dáng đứng thẳng, bước đi nhẹ nhàng của bà vẫn toát lên sức hút đặc biệt. Thậm chí khi ngồi ăn hay dùng điện thoại, bà vẫn giữ tư thế rất chuẩn mực.

Cư dân mạng nhận xét, khí chất thanh lịch này chính là dấu ấn khó phai từ nền tảng nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Bà từng tốt nghiệp Học viện Ca múa Vũ Hán, là nghệ sĩ múa cấp quốc gia thông thạo múa dân gian, cổ điển lẫn ballet, từng đoạt giải thưởng Văn Hoa danh giá vào năm 1994.

Không chỉ truyền lại cho con gái nhan sắc và khí chất đặc biệt, bà Lưu Hiểu Lợi còn là người đồng hành sát sao bên Lưu Diệc Phi từ khi cô mới 14 tuổi bước chân vào showbiz. Bà chăm lo cho nữ diễn viên từ sinh hoạt thường ngày đến công việc, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp Lưu Diệc Phi giữ được sự bình tĩnh trước áp lực giải trí. Đối với Lưu Diệc Phi, mẹ vừa là người thân, vừa là người bạn tri kỷ.

Ở tuổi U70, bà Lưu Hiểu Lợi không chỉ là "mẫu thân của mỹ nhân" mà còn là minh chứng sống động cho thấy thần thái và nét đẹp thanh lịch có thể vượt qua mọi tác động của thời gian.

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và có vị trí vững chắc của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống và khối tài sản của “thần tiên tỷ tỷ” cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-luu-diec-phi-gay-sot-voi-than-thai-sang-trong-voc-dang-chuan-muc-o-tuoi-67-767869.html