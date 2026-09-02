Trần Nghiên Hy chính thức trải lòng về góc khuất hôn nhân với Trần Hiểu

Sau nhiều tháng giữ im lặng trước vô số tin đồn rạn nứt, Trần Nghiên Hy lần đầu tiên chính thức trải lòng về cuộc hôn nhân tan vỡ với nam diễn viên Trần Hiểu. Những chia sẻ chân thành của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả Châu Á, mở ra cái nhìn toàn diện hơn về góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân từng được coi là "cổ tích" của làng giải trí Hoa ngữ.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp (2014). Mối tình bước ra từ màn ảnh của cặp đôi từng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Đám cưới ngọt ngào vào năm 2016 cùng ánh nhìn đong đầy hạnh phúc của cả hai đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều người.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống và có với nhau một người con trai, khoảng cách giữa hai người dần xuất hiện do áp lực công việc và sự khác biệt trong quan điểm sống.

Trong lần trải lòng này, Trần Nghiên Hy không đổ lỗi hay chỉ trích đối phương. Nữ diễn viên thừa nhận rằng môi trường làm việc bận rộn khiến cả hai không có đủ thời gian dành cho nhau, dẫn đến những khoảng trống tâm lý khó lấp đầy.

Sự soi moi quá đà từ dư luận và truyền thông cũng vô hình trung tạo nên gánh nặng lớn lên mối quan hệ gia đình. Dù đã nỗ lực cứu vãn và tìm tiếng nói chung, cả hai cuối cùng vẫn đi đến quyết định dừng lại để giữ sự tôn trọng cho đối phương và bảo vệ bình yên cho con trẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trần Nghiên Hy thể hiện sự tôn trọng đối với những ký ức đẹp đẽ từng có cùng Trần Hiểu. Nữ diễn viên cho biết cô không hối hận về lựa chọn trong quá khứ, bởi giai đoạn đó đã mang lại cho cô nhiều trải nghiệm quý giá và quan trọng nhất là sự xuất hiện của con trai. Hiện tại, hai người duy trì mối quan hệ hòa nhã, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con phát triển toàn diện.

Những chia sẻ chín chắn và điềm tĩnh của Trần Nghiên Hy nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Thay vì tạo nên một cuộc tranh cãi căng thẳng, cô chọn cách khép lại quá khứ một cách văn minh, đồng thời tập trung thời gian cho công việc và chăm sóc bản thân. Sự trở lại của nữ diễn viên với tâm thế tích cực hứa hẹn mang đến nhiều nét mới trong các dự án nghệ thuật sắp tới.

Sau ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy sống trong căn nhà 300m², tài chính do chị gái quản lý Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 9 năm với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy lần đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống riêng thông qua chương trình My Daughter 2026, lên sóng từ ngày 23/8. Những hình ảnh đời thường giúp khán giả phần nào hình dung cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên bên con trai.

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