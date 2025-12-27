Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Thời gian qua làng giải trí Hoa ngữ đang xôn xao về nguyên nhân khiến hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu tan vỡ. Nhiều nguồn tin cho rằng sự đổ vỡ xuất phát từ tính cách khó hòa hợp, khi một bên bị nhận xét bướng bỉnh, cảm xúc thiếu ổn định, từng có hành động nóng giận nơi công cộng rồi cắt đứt liên lạc.

Năm 2016, Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy kết hôn sau 2 năm hẹn hò, tìm hiểu. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2025. Sau đám cưới, Trần Nghiên Hy giảm tần suất đóng phim, dành nhiều thời gian để vun vén gia đình. Cô sinh con trai vào tháng 12.2016. Sau hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên mới tái xuất màn ảnh.

Cuối năm 2025, cô nhận nhiều sự quan tâm với dự án phim “Ngắm bắn hồ điệp”. Trong bộ phim này “nàng Tiểu Long Nữ” sánh đôi với bạn diễn kém 19 tuổi là Châu Kha Vũ. Tuy nhiên, yếu tố giữ chân khán giả không nằm ở sự chênh lệch tuổi tác, mà ở lối diễn xuất chắc tay cùng hình ảnh nhân vật được khắc họa rõ nét của Trần Nghiên Hy. Sau khi ly hôn, Trần Hiểu gần như rút khỏi các hoạt động công khai, dành phần lớn thời gian cho phim trường và đầu tư chiều sâu cho từng vai diễn. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, nhiều người trong giới cho biết anh vẫn duy trì lịch làm việc ổn định.

Theo đánh giá của giới quan sát, hình ảnh của Trần Hiểu cũng có sự thay đổi rõ rệt khi chuyển sang phong cách nam tính, tiết chế hơn trong trang phục và kiểu tóc, toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành. Những năm gần đây, Trần Hiểu giữ nhịp độ hoạt động khá đều đặn với các dự án như "Mộng hoa lục", "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn", trước khi góp mặt trong "Doanh nhân lớn". Ở tác phẩm mới, anh đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim lấy nam giới làm trung tâm, xoay quanh đề tài thương nghiệp - thể loại kén khán giả, khiến hiệu ứng phát sóng và mức độ quan tâm không quá nổi bật.

Trần Nghiên Hy thừa nhận thích đóng phim tình cảm với nam diễn viên trẻ hơn mình Trần Nghiên Hy đang được quan tâm khi bộ phim “Thư kích hồ điệp” do cô đảm nhận vai chính phát sóng trên nền tảng Tencent Video.

