Trần Nghiên Hy thừa nhận thích đóng phim tình cảm với nam diễn viên trẻ hơn mình

Nữ diễn viên 42 tuổi thú nhận, cô thích đóng phim tình cảm “chị - em”. Quá trình đóng những vai như vậy khiến cô cảm thấy rất tận hưởng, luôn thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể được các “em trai” nhỏ tuổi hơn yêu mến. Đó là sự thỏa mãn về mặt tinh thần, đồng thời cũng là sự khẳng định cho trạng thái trẻ trung của bản thân.

Trong phim “Thư kích hồ điệp”, Trần Nghiên Hy là người phụ nữ đã ly hôn và có mối quan hệ tình cảm với cậu sinh viên trẻ do nam diễn viên Châu Kha Vũ thủ vai. Ngoài đời, Trần Nghiên Hy cũng hơn Châu Kha Vũ 19 tuổi. Nhưng khi sánh đôi trên màn ảnh, hai diễn viên vẫn nhận nhiều phản hồi tích cực, cho rằng hai người rất đẹp đôi và có phản ứng hóa học ăn ý.

Sau khi ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy giành được quyền nuôi con. Nữ diễn viên miêu tả, mối quan hệ giữa cô và con trai Tiểu Tinh Tinh giống như những người bạn, cô luôn quan tâm đến cảm xúc của con. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy con trai chính là niềm hạnh phúc vô hạn.

Trần Nghiên Hy còn gây bất ngờ khi tiết lộ về khó khăn với tư cách diễn viên. Từ trước đến nay, mỹ nhân sinh năm 1983 nổi tiếng với “gương mặt bánh bao” nên nhiều người nghĩ rằng cô chưa từng giảm cân.

Nhưng trên thực tế, đã có những giai đoạn nữ diễn viên phải áp dụng các phương pháp giảm cân đến mức cực đoan để cải thiện ngoại hình. Trần Nghiên Hy chia sẻ, áp lực của nữ diễn viên rất lớn. Bản thân cô vì giảm cân mà không dám ăn đồ nóng, luôn để nguội rồi mới ăn, vì cô tin rằng ăn đồ nóng sẽ dễ tăng cân.

Nhưng nhịn đói lại khiến cô bị trầm cảm, tâm trạng cáu gắt, có lúc hoàn toàn không kiểm soát được bản thân.

Khi quay phim “Hear me”, Trần Nghiên Hy phải mặc đồ bơi nên không được phép có chút mỡ thừa nào trên cơ thể. Trong khoảng thời gian đó, gần 20 ngày cô chỉ uống nước, không dám ăn gì vì sợ tăng cân. Cách giảm cân này cũng đi kèm với những tác dụng phụ nhất định.

Cô cũng nhắc đến quãng thời gian đóng phim “Thần điêu đại hiệp” (2014) cùng Trần Hiểu, khi đó áp lực cũng rất lớn. Vì muốn thể hiện cảm giác thanh tao, thoát tục của nhân vật Tiểu long nữ, cô tiếp tục giảm cân, thậm chí từng rơi vào trầm cảm vì áp lực nặng nề.